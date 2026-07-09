Собянин: Системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

Украинские дроны продолжают предпринимать попытки атаковать российские регионы, одной из основных целей нападений врага остается Москва. Очередная атака на столицу была отражена силами противовоздушной обороны, о чем сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Уничтожен еще один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем канале в мессенджере "Макс".

После отражения атаки место падения обломков оперативно оцепили. В настоящее время на территории работают сотрудники экстренных и профильных служб, которые обследуют участок и устраняют последствия произошедшего.