Собянин: Системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

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Украинские дроны продолжают предпринимать попытки атаковать российские регионы, одной из основных целей нападений врага остается Москва. Очередная атака на столицу была отражена силами противовоздушной обороны, о чем сообщил мэр города Сергей Собянин.
"Уничтожен еще один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем канале в мессенджере "Макс".
После отражения атаки место падения обломков оперативно оцепили. В настоящее время на территории работают сотрудники экстренных и профильных служб, которые обследуют участок и устраняют последствия произошедшего.
Москва обнулила позиции украинцев