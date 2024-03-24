4 причины проблем с эрекцией, и что с ними делать

Интим - важная часть жизни

Бывают состояния, когда эрекция длится несколько часов, а давление в половом члене во время эрекции более чем в три раза превышает артериальное давление, такие показатели для здорового мужчины являются нормой. Но что делать, если эрекции не бывает даже по утрам? Советами с “Утро.ру” поделился уролог Антон Ротов.



ПСИХОГЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ



Причин довольно много: усталость, стресс, конфликты на работе или в семье, неуверенность, неудачный сексуальный опыт. Чаще всего в этом случае достаточно просто отдохнуть, уехать куда-то вдвоем, отвлечься от проблем. Но иногда требуется помощь психолога/сексолога.



ГОРМОНАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ



При низком уровне тестостерона первым страдает либидо, то есть, половое влечение. Такой мужчина теряет интерес к противоположному полу, не заглядывается на девушек, не засматривается на сексуальные фото и даже перестает видеть эротические сны. Понятно, что в таких условиях запустить “командный центр” будет очень сложно. Выявляется эта проблема очень легко, достаточно сдать кровь на уровень половых гормонов. Лечится эта проблема эндокринологами или андрологами.



НЕЙРОГЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ



Повреждения сигнальных проводящих путей (то есть, нервов, нервных сплетений). Команда не доходит до органа-исполнителя – реакции нет. Изолированное поражение нервных сплетений или нервов – не очень частая причина эректильной дисфункции. Может быть следствием межпозвонковых грыж, травм. Поражение нервов нередко встречается при сахарном диабете. Лечение проводится в зависимости от вида поражения.



СОСУДИСТЫЕ НАРУШЕНИЯ



Это самая частая причина нарушений эрекции у мужчин старше 40 лет. Может быть связана с недостаточным притоком крови по артериям (артериогенная форма) или с нарушением работы клапанов, блокирующих отток (венозная утечка, веноокклюзивный механизм). Приток обычно нарушается за счет атеросклеротических бляшек, располагающихся на стенках артерий и сужающих их просвет, а также уменьшающих их эластичность. Вследствие этого в половой член не поступает с достаточной скоростью достаточное количество крови, и необходимое давление не достигается. Причиной появления этих бляшек является атеросклероз, связанный с высоким уровнем холестерина. Бляшки, кстати, образуются не только на артериях полового члена, но и на любых других артериях.



Существует мнение, что эректильная дисфункция является ранним предвестником более серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт (в этих случаях бляшки расположены в артериях сердца и мозга, соответственно). Более редкой формой сосудистых нарушений, приводящих к нарушению эрекции, является так называемая венозная утечка. То есть сбой механизма, блокирующего отток венозной крови из полового члена во время эрекции. С появлением аптечных препаратов для лечения эректильной дисфункции, их эффективность начала превышать 80%. Главное – учитывать возможные противопоказания и побочные явления, чтобы избежать фатальных осложнений. Ну а для остальных 20% мужчин разработаны современные виды фаллопротезов, которые достаточно реалистично имитируют эрекцию и позволяют доставить удовольствие и себе, и партнерше.



Желаю, чтобы вам никогда не пришлось на своем опыте столкнуться с теми проблемами, которые мы обсудили в этой статье. И не стесняйтесь обращаться к врачу, не загоняйте болезнь в хроническую форму. Помочь можно всегда, но чем раньше, тем легче!

