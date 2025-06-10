Врач назвала симптомы заражения после укуса клеща

Вредитель может доставить массу проблем здоровью

В летний период увеличивается активность клещей, которые способны передавать боррелиоз, клещевой энцефалит и другие опасные болезни через укус. Определить, является ли насекомое инфицированным на глаз нельзя, однако можно понаблюдать за своим состоянием. Врач Александра Филева рассказала, на что стоит обратить внимание.

По словам медика, боррелиоз начинает проявлять себя с помощью красного кольца, которое появляется рядом с местом укуса. Со временем оно становится больше. Для энцефалита характерны другие симптомы: повышенная температура, головная боль и ломота в теле.

"Лучше не дожидаться первых симптомов болезни, а аккуратно вынуть клеща и передать его на экспертизу в медицинскую лабораторию", – советует специалист.

Также она напомнила, что крайне важно правильно извлечь вредителя из кожи. Для этого нужно аккуратно захватить его пинцетом у основания и медленно выкрутить против часовой стрелки.