Доктор Мясников жестко раскритиковал нутрициологов-самоучек

Александр Мясников. Фото: Дмитрий Рожков (Собственная работа)/Wikimedia Commons
Такие люди сеют вред и умножают тревогу у психически нестабильных людей, уверен телеведущий

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале раскритиковал псевдоспециалистов по питанию. По его словам, переквалифицировавшиеся дизайнеры и блогеры, называющие себя нутрициологами, сеют вред и умножают тревогу у психически нестабильных людей.

Мясников напомнил о расстройстве пищевого поведения – орторексии, при которой забота о здоровье превращается в разновидность тревожного расстройства. "Главная грань проста: здоровое питание расширяет жизнь, а патологическое – сужает", – отметил он.

Врач перечислил тревожные признаки: мысли о еде начинают занимать слишком много времени, рацион постоянно сужается, появляется моральная оценка ("чистая/грязная еда"), человек избегает дней рождения и кафе, а самооценка начинает зависеть от "идеальности" питания. Физические последствия – дефицит белка, железа, выпадение волос, слабость.

"Свобода – признак нормы. Невозможность отступить – признак расстройства", – резюмировал Мясников.

Ранее Мясников рассказывал о жестком подходе американских врачей к статинам. "Либо пьешь, либо умрешь" – так, по его словам, в США объясняют пациентам последствия отказа от жизненно важных препаратов.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей