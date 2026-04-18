Доктор Мясников жестко раскритиковал нутрициологов-самоучек

Такие люди сеют вред и умножают тревогу у психически нестабильных людей, уверен телеведущий

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале раскритиковал псевдоспециалистов по питанию. По его словам, переквалифицировавшиеся дизайнеры и блогеры, называющие себя нутрициологами, сеют вред и умножают тревогу у психически нестабильных людей.

Мясников напомнил о расстройстве пищевого поведения – орторексии, при которой забота о здоровье превращается в разновидность тревожного расстройства. "Главная грань проста: здоровое питание расширяет жизнь, а патологическое – сужает", – отметил он.

Врач перечислил тревожные признаки: мысли о еде начинают занимать слишком много времени, рацион постоянно сужается, появляется моральная оценка ("чистая/грязная еда"), человек избегает дней рождения и кафе, а самооценка начинает зависеть от "идеальности" питания. Физические последствия – дефицит белка, железа, выпадение волос, слабость.

"Свобода – признак нормы. Невозможность отступить – признак расстройства", – резюмировал Мясников.

Ранее Мясников рассказывал о жестком подходе американских врачей к статинам. "Либо пьешь, либо умрешь" – так, по его словам, в США объясняют пациентам последствия отказа от жизненно важных препаратов.