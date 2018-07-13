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Генеральный секретарь Всемирной организации туризма при ООН, UNWTO, Зураб Пололикашвили считает, Россия может привлечь туристов не только своими историческими памятниками, но и водкой.
"На сегодняшний день для туриста очень важна... гастрономия, что бы ни говорили. Я думаю, что водка – один из главных компонентов России", – заявил он 13 июня на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.
Пололикашвили подчеркнул, что для развития туризма необходимо использовать все возможные активы. Замечательные музеи, дворцы и водка – "это замечательные туристические продукты", – цитирует генсека UNWTO "Интерфакс".
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