К балалайке, матрешкам и кокошникам предложили добавить популярный алкогольный напиток

Генеральный секретарь Всемирной организации туризма при ООН, UNWTO, Зураб Пололикашвили считает, Россия может привлечь туристов не только своими историческими памятниками, но и водкой.

"На сегодняшний день для туриста очень важна... гастрономия, что бы ни говорили. Я думаю, что водка – один из главных компонентов России", – заявил он 13 июня на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Пололикашвили подчеркнул, что для развития туризма необходимо использовать все возможные активы. Замечательные музеи, дворцы и водка – "это замечательные туристические продукты", – цитирует генсека UNWTO "Интерфакс".