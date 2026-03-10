Хор будущего: в Москве состоится премьера шоу «ТехноМесса»

Хор будущего: в Москве состоится премьера шоу «ТехноМесса»
Фото: пресс-служба

15 марта в Московском театре Эстрады состоится премьера хорового шоу "ТехноМесса" – масштабного проекта PALESTRINA, где академическая традиция встречается с электронной энергией и медиа-артом.

PALESTRINA – уникальный хоровой проект, объединивший лучшие тембры в сопровождении электроники. Это новый взгляд на классику без упрощений и компромиссов: глубина оригинала сохраняется, но форма звучит по-современному – мощно и актуально.

Хор, оркестр, орган и электронный дуэт создают единый пульс, в котором музыкальные произведения обретают новое напряжение. В программе – "Ameno", "O Fortuna", "Dies Irae", Lacrimosa Моцарта, Agnus Dei Барбера и другие культовые темы, а также авторские техно-композиции. Свет и медиа-арт усиливают звук, превращая каждый номер в цельное аудиовизуальное переживание. Это не концерт "под биты", а заново собранная музыкальная форма, где вибрация ощущается буквально кожей.

"Мы не осовремениваем классику ради эффекта. Мы раскрываем ее внутреннюю энергию так, чтобы она звучала на языке сегодняшнего дня", – отмечает главный дирижер проекта Гадель Абдурахманов.

Премьера в театре Эстрады даст старт туру по России: после Москвы "ТехноМесса" отправится в Казань, Самару, Тольятти, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Где: Театр Эстрады (Берсеневская наб., 20/2)
Когда: 15 марта в 17:00 и 20:00

Категория 12+

