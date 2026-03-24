Оркестр «Русская Филармония» представляет проект «Мечта сбывается»

27 марта в Доме Музыки состоится премьера нового проекта оркестра "Русская Филармония" "Мечта сбывается".

В новую программу продюсер оркестра Гаянэ Шиладжян включила всеми любимые хиты знаменитых отечественных композиторов – Юрия Антонова, Игоря Крутого, Игоря Николаева, Раймонда Пауэлса.

Их исполнят звездные солисты: победители и финалисты шоу "Голос" Аскер Бербеков, Эдвард Хачарян и Марианна Савон; звезды мюзиклов, лауреаты премии "Музыкальное сердце театра" Юлия Чуракова и Наталия Быстрова.

Специально для этого концерта были созданы оригинальные аранжировки для большого симфонического оркестра, ритм-секции и вокальной группы.

Когда: 27 марта в 19:00

Где: Московский Международный Дом Музыки (Светлановский зал)

Категория 6+