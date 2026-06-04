Река у Ротонды, объятия с березами и Созвездие отрезок: в июле пройдет фестиваль "Архстояние"

С 23 по 26 июля 2026 года в арт-парке Никола-Ленивец развернется Фестиваль современного искусства и архитектуры "Архстояние", посвященный теме "Маршрут перестроен". На три дня парк превратится в пространство масштабного квеста и "тотального спектакля" с множеством ходов, где ключевую роль сыграет зритель.

Каждый проект фестиваля предлагает задуматься о состоянии современного человека – о моменте, когда привычные ориентиры исчезают, а маршрут приходится прокладывать самостоятельно. Все арт-объекты и пространства объединены общей идеей поиска пути к себе. Этим летом парк становится не декорацией, а сценой. Здесь каждый оказывается перед выбором: остаться наблюдателем или выйти в центр действия и сыграть свою роль.

Прокладывая новый маршрут, никогда не знаешь, что встретится на пути. Но представлять примерные очертания некоторых ориентиров всегда полезно. Для этого "Архстояние" представляет следующую часть программы.

ИСКУССТВО

Архитектурное бюро "МАНИПУЛАЦ И ОНЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Е" "Река сена"

Отсутствие привычных маршрутов – лишь мнимая сложность. В арт-парке Никола-Ленивец, где по воле художника когда-то вырос ландшафтный парк "Версаль", теперь появится его водная артерия. Центральной инсталляцией нового фестиваля станет канал длиной 77 метров. Это градостроительный перформанс посреди русской деревни: водная гладь, в которой отражаются деревья, небо и солнце, будет обрамлена набережными, наполненными живой городской жизнью.

Иванка Гарай "Физкульт-полянка"

Фантазия о недалеком будущем, в котором за неимением других дел деревенские жители занялись искусством в соавторстве с искусственным интеллектом. Так на свет появился вымышленный физрук Серега Лыжа, чьё физическое воплощение проведёт свою арт-лабораторию на фестивале. С неистребимым оптимизмом он приглашает присоединиться к утренней зарядке, забегу по парку, созданию текстильных коллажей из спортивной одежды и мастер-классу по музицированию свистками. "Физкульт-полянка" является частью проекта "Агроренессанс", реализованного совместно с фондом поддержки современного искусства "ЛЕЩУКФОНД".

Луна Попп "Тетушка на проводе"

Проект вымышленной деревенской художницы Иросиньи Наталкиной представляет собой гибридную форму на стыке интерактивной инсталляции, иммерсивного театра и игры-квеста. На лесной поляне выросли таксофоны. Сняв трубку, ты услышишь голос "тетушки из деревни". Так начинается игра. Что будет в конце – загадка. "Тетушка на проводе" является частью проекта "Агроренессанс", реализованного совместно с фондом поддержки современного искусства "ЛЕЩУКФОНД".

Креативный тандем MILKH и Decorburo "Кто последний за счастьем?"

Появилась уникальная возможность гарантированно обеспечить себе счастливое будущее. Единственное условие – отстоять очередь, которая, возможно, не закончится никогда.

Креативный тандем MILKH и Decorburo "Обними берёзу"

Отсутствие роста и беспросветное будущее – это не заметки психотерапевта, а жалобы деревьев, которым нужна помощь. Датчики на берёзах реагируют на объятия: дерево перестанет грустить, поблагодарит, засмеётся от щекотки и ненадолго почувствует себя лучше. Лес всегда помогал человеку – пришло время поменяться ролями.

КУЛЬТУРНЫЕ ИНСТИТУЦИИ

Яндекс Музей "Полотно ответов"

Коллективная инсталляция через ткачество исследует отношения человека и искусственного интеллекта. В основе работы – арт-объект "Аквариум" и сетка, на которой гостям предлагается зашифровать свои ответы при помощи полос из цветного пластика. Их цвет, направление и длина превращают инсталляцию в коллективный код человеческого опыта. Проект разработан совместно с художницами Александрой Островской и Кристиной Пашковой и отсылает к детской лаборатории Яндекс Музея, результатом которой стала "Детская выставка" 2026 года.

Плейбек-театр PLAYBACKО1

Импровизационный театр без сценария, где "маршрут" спектакля каждый раз прокладывают сами зрители. Кто-то рассказывает историю из своей жизни, а актёры тут же отыгрывают услышанное на сцене. Как это получится – трогательно, смешно или неожиданно глубоко – зависит только от вашего отклика. На мастерской от театра вы сможете пробовать язык импровизации: спонтанность, телесность, умение слышать и быть услышанным. В завершение мастерской участники станут соавторами мини-перформанса по методике плейбек.

Галерея-обскура

Объект, который одновременно является галереей и большим фотоаппаратом, в который можно зайти и изучить его устройство. Камера будет фотографировать всех желающих, после чего можно будет увидеть процесс проявки только что сделанных снимков. Таким образом, в галерее будут выставлены работы, которые она создала сама.

МУЗЫКА

Рушана

Тонкий и меланхоличный инди-фолк из Башкортостана. Личные тексты, необычные аранжировки и минималистичная, почти интимная подача.

Созвездие отрезок

Танцы с электронным звуком, массивными синтезаторами и стремительными соло-гитарами. Зашкаливающая энергия поп-рок-концерта, психоделического действия и костюмированного авангардного перформанса.

Деревянные киты

Шумные гитары, синтезаторы и неожиданные ритмические ходы. Хрупкие, тревожные и непредсказуемые песни на границе шугейза и арт-попа.

nttrl

Тягучая электроника с лёгкими мелодичными инди-мотивами. В своей музыке Настя nttrl объединяет глубокий мрачный бас, тянущиеся гитары, сухие драм-партии и аккуратный метафоричный вокал.

Kedr Livanskiy

Инди-певица, продюсер и диджей, создающая узнаваемый мир на пересечении танцевальной электроники, дрим-попа и меланхоличной ностальгии. Её музыка одновременно зовёт на танцпол и погружает в личные воспоминания.

ГОСТ ЗВУК

В этом году лейбл курирует двухдневную программу на сцене Мёбиус. Пятница будет посвящена кросс-жанровой танцевальной селекции: за пульт встанут OL, Lapti, Vtgnike, low808 и Flaty. Суббота сложится более непредсказуемо и контрастно: на сцену выйдут Kaymeera, FFYYOO, RAREMOTHERFUCKER, Валентин Фуфаев, NOCOW и Skunk York.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОПЕН-КОЛЛ "СВОЕЙ ДОРОГОЙ"

Первый открытый музыкальный конкурс в истории фестиваля собрал свыше 650 заявок. Кураторы музыкальной программы сформировали лонг-лист из 45 музыкантов и коллективов, чья музыка органично вписывается в художественную вселенную Архстояния. Сейчас за формирование шорт-листа и лайн-апа специальное жюри музыкального конкурса: музыкальный редактор "Афиши Daily" Леша Горбаш, основатель и главный редактор блога "Родной звук" Вадим Чувашев и основатель фестиваля Fields, программный директор фестивалей Signal и Stihia Андрей Морозов.

КЭМПЫ СООБЩЕСТВ "ОБХОДНЫЕ ПУТИ"

Для тех, кто ищет обходные пути, на "Архстоянии" появятся десятки проектов сообществ: от звуковых экспедиций, создания сувениров, художественных и телесных практик до театральных променадов, массовых шествий розовых принцесс, гуляющих тележек, барабанов, тортов и цирковых артистов. Гости смогут оказаться на символическом вокзале с камерой хранения для чужих ожиданий и бюро находок для поворотов судьбы, присоединиться к лагерю одиночек, встретить новых друзей или сходить на свидание, построить коллективную карту фестиваля, создать собственный музыкальный инструмент и научиться музицировать, рассказать свои секреты случайному бармену или выступить со стендапом на сеновале. Кэмпы объединят художников, музыкантов, актеров, исследователей, педагогов и практиков, предлагая не готовые ответы, а множество способов свернуть с привычной дороги и проложить собственный путь. Полный список кэмпов сообществ можно найти на сайте arch.stoyanie.ru/opencall-camps.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Баня-форум

Арт-объект Николая Полисского, хит "Архстояния 2024" и действующая баня. Пересечение мира искусства и банной культуры. Пар-сессия – это погружение на глубину собственных ощущений в горячей парной с ароматами трав, бесконтактным парением веерами и освежающими вениками.

Сплав

Получить впечатления на год вперед за 2 часа – с новым маршрутом по реке Угре. Приключение для самых активных гостей фестиваля обещает яркие эмоции от прогулки по воде и созерцания природы и арт-объектов с центра реки.

Экскурсии и медиации

Классические маршруты разной длины по арт-объектам парка с никола-ленивецкими экскурсоводами.

Групповой кемпинг

Возможность комфортно обустроить кемпинг для больших компаний, исходя из ваших индивидуальных предпочтений.

История фестиваля "Архстояние" началась в 2006 году. Художник Николай Полисский выступил идеологом события, а его команда из местных крестьян – производственной бригадой, которая и по сей день воплощает в жизнь идеи мастера – масштабные арт-объекты из природных материалов: дерева, веток и сена. Все необходимые материалы собирают здесь же, в деревне Никола-Ленивец. Благодаря своей запоминающейся форме, размерам и удивительной вписанности в окружающий ландшафт эти необычные арт-объекты навсегда закрепили в истории современного искусства понятие "русский ленд-арт". Спустя 21 год коллекция парка заметно расширилась – возведено более 100 арт-объектов, многие из которых стали знаковыми: "Ротонда", "Маяк", "Николино Ухо", "Бобур". В разные годы участие в фестивале приняли более 150 авторов, среди которых Франсуа Рош (Франция), Александр Бродский (Россия), Адриан Гейзе (Голландия), бюро West 8 (Нидерланды), Manipulazione Internazionale (Россия), Юрий Григорян (Россия) и другие. Сегодня арт-парк Никола-Ленивец – Мекка для всех ценителей современного искусства, а фестиваль "Архстояние" – один из главных летних фестивалей страны, ежегодно собирающий более 11 000 гостей.