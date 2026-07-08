Кто из девелоперов получил "Оскар" по итогам премии "Рекорды Рынка Недвижимости" в 2026 году

28 мая ежегодная международная премия "Рекорды Рынка Недвижимости 2026" определила лучшие объекты и компании, получившие заветный Оскар и статус "№1 на рынке недвижимости".

17 сезон главной премии в сфере девелопмента вновь доказал: рынок живет рекордами. В 2026 году организаторы обработали более 400 заявок от компаний и ещё свыше сотни – от отдельных проектов, а география участников растянулась по всей стране. На сцену вместе с победителями выходили звёзды театра и телевидения – такие как Дмитрий Дибров, Екатерина Стриженова, Ирина Безрукова, Маша Малиновская и Лада Дэнс, а бессменная ведущая Ксения Собчак задавала тон церемонии, которая давно стала главным светским событием строительной отрасли.

Кто же стал победителем премии в 2026 году?

Определение победителей премии "Рекорды Рынка Недвижимости" проходило в три этапа. Сначала состоялось открытое народное голосование, в котором мог принять участие любой житель России. Именно по итогам народного выбора определялся обладатель Гран-при.

Затем эксперты рынка сформировали шорт-лист из трех финалистов в каждой номинации. И наконец, в день церемонии профессиональное сообщество выбрало победителей внутренним голосованием – при этом участники не могли голосовать за свои компании.

Итоговые результаты сложились из суммы голосов всех трёх этапов. Победители были объявлены на церемонии награждения и опубликованы на сайте премии.

Клубный дом "Империум" от Vesta Development удостоен высшей награды премии – Grand Prix. Проект расположен в исторических переулках Остоженки и включает 25 квартир и 2 пентхауса с террасами и панорамными видами на центр Москвы. Архитектура разработана под руководством Алексея Гинзбурга, интерьеры общественных пространств – Oleg Klodt Architecture & Design. Концепция проекта основана на сочетании приватности, современной архитектуры и философии скрытой роскоши.

Московский рынок новостроек остается главной конкурентной площадкой страны. Здесь рождаются тренды, здесь задаются стандарты, здесь покупатели голосуют рублем за качество, локацию и сервис. В 2026 году конкуренция была как никогда высокой: девелоперы предлагали проекты с уникальной архитектурой, продуманной инфраструктурой и передовыми инженерными решениями. Жюри отметило лучших в каждом сегменте – от комфорт-класса до премиума.

Жилой комплекс "Айс Тауэрс" (Град Девелопмент) стал победителем в номинации "Новостройка Москвы премиум-класса №1". Архитектура от бюро KAMEN Architects. В комплексе своя инфраструктура: фитнес-клуб с бассейном 25 метров и СПА, ритейл и рестораны, медицинские и бытовые сервисы, детские образовательные пространства. Особую ценность придает соседство с природным заказником "Лес на реке Самородинке" площадью 96 га – с территории комплекса предусмотрены два прямых выхода.

"Новостройка Москвы бизнес-класса №1" – ЖК "Ультима Сити" (ГК "Кортрос") – цифровой квартал, реализуемый в локации Южного порта. Проект от бюро GAFA Architects станет архитектурной доминантой нового центра Москвы. Жилой комплекс объединит девять корпусов высотой от 7 до 56 этажей, образовательную инфраструктуру и передовые цифровые сервисы. Проект сочетает передовые технологии, устойчивое развитие, высокое качество городской среды и уже получил золотой сертификат Urban Grade.

Современный девелопмент давно вышел за рамки строительства отдельных домов. Сегодня речь идёт о создании полноценных городских тканей – кварталов, которые живут по своим правилам, но органично вписаны в общую структуру мегаполиса. Они формируют новую среду с собственной инфраструктурой: школы и детские сады в шаговой доступности, бульвары и парки для прогулок, коммерческие помещения на первых этажах, а порой и целые деловые центры. Такие объекты меняют облик целых районов, становятся точками притяжения для жителей и драйверами развития локаций.

"Дом Дау" от ГК "Сумма Элементов" одержал победу в номинации "Жилой комплекс премиум-класса №1". Это первый жилой 340-метровый небоскреб с квартирами в "Москва-Сити". Он воплощает все стандарты премиум-класса, сочетая в себе авторскую архитектуру от бюро СПИЧ, престижную локацию, богатую инфраструктуру "вертикальной улицы", передовые инженерные решения и панорамные виды на 270 градусов. Также проект входит в топ-10 лучших инвестиционно-привлекательных объектов недвижимости по версии МБК.

Трилогия "Кристалл" в "Юнион Парк" (Концерн "Крост") признан лучшим в номинации "Жилой комплекс бизнес-класса №1". 3 дома. Комплекс – часть квартала будущего, который ждут сильные преобразования: небоскребы, школы, детские сады, парки, станции метро. Расположение у Серебряного Бора, Москворецкого парка и Карамышевской набережной. "Кристалл" строится по принципу 15-минутного вертикально-горизонтального города: всё необходимое – в шаговой доступности.

ЖК "Новые смыслы" (Unikey) – победитель в номинации "Жилой комплекс комфорт-класса №1". ЖК в шаговой доступности от метро "Потапово" сегмента комфорт+ наполнен бесплатными общественными гостиными для резидентов комплекса: спортивный кластер с зоной для осознанных практик и тренажерным залом, коворкинг с переговорными, детское развивающее пространство с тьютором, кинотеатр на крыше, своя прачечная. Рядом кофейни, магазины, ПВЗ. А в подземный паркинг можно спуститься прямо на лифте!

"Жилой квартал Москвы №1" достался известному проекту – ЖК "Сезар Сити" (Sezar Group) – это первый из проектов на территории 20 га, с которого начинается преображение Хорошевского района в "Большом Сити". Сейчас на стадии строительства 4 жилых корпуса, школа и детский сад, идет благоустройство пешеходного бульвара к центральной площади и фуд-моллу. Более 50% проданных квартир подтверждают, что современная среда и "тот самый" бизнес-класс в классическом прочтении высоко востребованы.

Новые проекты – это всегда вызов и возможность заявить о себе. В номинациях "Премьера года" жюри отмечает объекты, которые только выходят на рынок, но уже успели привлечь внимание профессионалов и покупателей. Это проекты с яркой архитектурой, нестандартными планировочными решениями и современными подходами к благоустройству.

И здесь еще одна награда в копилке Sezar Group – "Премьера года премиум-класса №1" ЖК "Сезар Будущее" – премиальный комплекс в Хорошевском районе "Большого Сити". В проекте высотные доминанты и малоэтажные клубные корпуса, архитектура со смещением фасада по спирали и "парящими" окнами, лобби с арт-объектами. Многие покупатели с анонса "башен-кристаллов на берегу Москвы-реки" решили жить здесь. Коллекция особенных квартир: с скай-террасой вдоль периметра, с 7-метровыми потолками, с атриумом.

ЖК "Мнёвники от Гранель" (ГК "Гранель") – победитель в номинации "Премьера года бизнес-класса №1". Это ЖК бизнес-класса в районе Хорошево-Мнёвники на северо-западе Москвы, рядом с Серебряным бором и Москвой-рекой. 4 монолитных разновысотных корпуса от 2 до 39 этажей на стилобате с подземным паркингом спроектированы архбюро Apex. Фасады с витражным остеклением, эркерами и французскими балконами облицованы декоративным камнем и стемалитом. В комплексе будут детский сад, фитнес и закрытый двор.

Премиум-квартал "Дом 56" (ГК "Галс-Девелопмент") признан лучшим в номинации "Выбор покупателя" за эргономичные планировки, панорамное остекление и закрытый двор. Жюри оценило удобство покупки – разнообразие финансовых инструментов, акции и программы лояльности. Реализовано 77% лотов. Три башни высотой 20–27 этажей с подземным паркингом. 510 квартир – от студий 27 кв. м до четырехкомнатных 130 кв. м.

Помимо признания лучших новостроек и жилых кварталов, жюри премии традиционно отметило проекты, которые формируют новые стандарты качества и сервиса. В этом году особый акцент был сделан на объектах, получивших статус "5 звёзд", элитных клубных домах и инфраструктурных решениях, которые превращают жильё в полноценную экосистему для жизни, работы и отдыха.

Экокомплекс "Белые ночи" (Parade Development) – победитель в номинации "Объект 5 звезд". Проект изначально формировался как целостная экосистема с выверенной архитектурной логикой, экологичной средой и инвестиционной устойчивостью. Эксперты отметили не только качество реализации, но и стратегию развития территории. Награда фиксирует как достигнутый результат, так и способность проекта формировать долгосрочную инвестиционную и социальную ценность.

Награду "Элитный клубный дом №1" забрал клубный дом "Энигмия" (Upside Development) – дом-скульптура, притягивающий взгляды и раскрывающий секрет красивой жизни. "Энигмия" вписана в историческое окружение Тверского района. Два изысканных корпуса высотой 16 и 19 этажей соединены парящим мостом-садом – редким архитектурным жестом в центре столицы. Авторский почерк бюро АДМ узнается в каждой линии. Всего 92 резиденции образуют камерное сообщество. На каждом этаже не более 2-4 квартир.

Комплекс бизнес-класса "Адмирал" (ГК "Галс-Девелопмент") стал лучшим в номинации "Семейный объект №1". В проекте 3 жилых квартала с зелеными дворами-парками, школа и детский сад. На первых этажах – магазины, семейные кафетерии, салоны красоты и груминг, медицинские лаборатории и супермаркет. Рядом построят бизнес-центр с собственной общедоступной инфраструктурой. Кроме того, "Адмирал" – единственный ЖК в кластере "Южный порт", расположенный рядом с действующим метро.

Элитный комплекс "Монблан" (ГК "Галс-Девелопмент") победил в номинации "Инфраструктура объекта №1". На первых этажах: панорамный ресторан, кафе, минимаркет, винотека, аптека, салон красоты, груминг. На втором этаже – клабхаус с библиотекой и переговорной. Для детей – игровой клуб. Во дворе (7000 кв. м): зоны отдыха, амфитеатр, павильон для мастер-классов, воркаут. Круглосуточный консьерж-сервис.

В номинации "Архитектура объекта №1" награду получил еще один проект Sezar Group – ЖК "Сезар Силика". Премиальный проект у "Москва-Сити" и набережной. Архитектурная концепция базируется на метафоре сияющего у воды природного кристалла. Высотные башни венчают многогранные навершия полигональной формы. Дополняет облик интеллектуальная художественная подсветка, световые алгоритмы которой подстраиваются под окружающую среду.

Гостиничный комплекс "Гринмонт" (Федеральный девелопер "Неометрия") получил большинство голосов в номинации "Концепция проекта №1". Курортный комплекс в Сочи под управлением Upro Group. Расположен на 4,6 га (1,4 га – зеленые насаждения). Ландшафтный парк с парящими променадами, сенсорный сад, подогреваемые бассейны (720 м²), спа, пять ресторанов, детский клуб, кинотеатр под открытым небом, площадки для йоги и спорта, собственный пляж (2175 м²).

Жилой квартал премиум-класса "Береговой-2" (Главстрой) – победил в номинации "Лучший ЖК для инвестиций". Эксперты оценили его уникальную близость к Москве-реке, транспортную доступность, яркую архитектуру, а также потенциал роста стоимости квадратного метра. ЖК "Береговой-2" возводится в престижном районе Филевский парк, архитектура разработана бюро KAMEN, более 70% лотов имеют панорамный вид на Москву-реку. Первый корпус ЖК готов к заселению, второй и третий в активной стадии строительства.

В номинации "Лучший клубный дом РФ" награду получил Клубный дом "Приоритет" (ГК "Еврострой"). Элитный дом класса делюкс на Воскресенской набережной в центре Санкт-Петербурга. Проект объединяет неоклассическую архитектуру начала XX века с современными технологиями и персонализированным сервисом. 40 видовых квартир, премиальная инфраструктура: ресторан, тренажерный зал со СПА, салон красоты, двухуровневый подземный паркинг.

Ежегодно премия "Рекорды Рынка Недвижимости" расширяет географию, открывая для профессионального сообщества яркие проекты из разных уголков страны. В 2026 году региональная программа была как никогда насыщенной: от Липецка и Ростова-на-Дону до Дербента и Крыма – представленные объекты доказывают, что высокое качество жизни, архитектурная выразительность и инвестиционная привлекательность сегодня доступны не только в столичных агломерациях.

Жилой квартал "Ботаника" (Author Development) – признан лучшим в номинации "Региональный объект №1" в Липецке. Проект комплексной застройки на площади более 8,5 га. Архитектурная концепция – бюро A.LEN. 19 корпусов средней этажности с собственным ботаническим садом, пешеходным променадом и сетью велодорожек протяженностью более километра. 2 279 квартир, включая уникальные для города двухуровневые, с мастер-спальнями, гардеробными. На первых этажах – экосистема сервисов, десятки спортивных и детских площадок.

В номинации "Инфраструктура регионального объекта №1" статуэтку получил ЖК "Регата" (ГК "РостовДомСтрой"). Бизнес-класс в центре города: 238 квартир, 102 парковочных места. Территория двора решена через индивидуальные архитектурные формы и продуманное озеленение – пространство располагает к комфортному отдыху детей и взрослых. Удобная инфраструктура ЖК делает городскую среду завершённой. "Регата" доказывает: в регионе можно жить в гармонии с городской эстетикой и природой.

"Архитектурное открытие года" – Дом "Малевич" (Концерн "Крост"). Это воплощение в трехмерном пространстве жилого дома супрематизма Казимира Малевича. Под руководством итальянского художника Марио Арлати создан дом-картина. Супрематизм раскрыт в архитектуре, дизайне интерьеров и ландшафте арт-парка. Многоуровневое пространство формируется по принципу вертикально-горизонтального города: всё необходимое для комфортной жизни – в шаговой доступности.

Afi Development с архитектурным проектом "Афиальт" стал победителем в номинации "Лучший проект для жизни". Концепция, вдохновленная благородным звучанием альта, предполагает 7 корпусов, повторяющих очертания этого музыкального инструмента. Двор задуман как уютная гостиная. На территории планируются школа и детсад, пешеходная галерея с магазинами, комьюнити центр с кинозалом и коворкингами, а также МФК с террасами, ресторанами и фитнесом, закрытый двор-парк и своя набережная у дома.

Клубный дом "Артель" – премиальный дом от Stenoy в районе Преображенской площади победил в номинации "Лучший камерный ЖК премиального качества". Проект состоит из двух 12-этажных корпусов на 164 квартиры. Архитектура разработана бюро Gafa, фасады выполняются из немецкого клинкера. В доме предусмотрены премиальный сервис, двор-сад, продуманные планировки, квартиры с отделкой и без нее.

Не менее значимые результаты в этом году были продемонстрированы и на рынке коммерческой недвижимости. От офисных центров класса А до гостиничных комплексов и курортной недвижимости – девелоперы предлагают новые форматы, которые меняют представление о функциональности, сервисе и доходности.

Гранд отель, курорт и СПА "Палаццо Де Агой" (ЯРус Девелопмент) – победил в номинации "Инвестиционная курортная недвижимость №1 в России". Строится в Туапсинском районе на первой береговой линии – без железной дороги, вдали от городской суеты. 10 корпусов, более 1000 номеров. Архитектура разработана бюро Asadov. Управление – международный оператор Domina (Италия). На территории приватный пляж 33 000 м² (50 метров от номера до моря), СПА, велнес-центр, амфитеатр с водопадом и парящий мост.

Арт-бизнес кластер "Кобзон Сити" от October Group победил в номинации "Бизнес-центр №1". Его отличает необычный архитектурный облик, характерной чертой которого станет волнообразное остекление фасада. В первой очереди предусмотрены гибкие офисы, широкий набор инфраструктуры и эксплуатируемая кровля. В рамках второго этапа появится артхаб им. И.Д. Кобзона с трансформируемым музыкальным залом. Проект реализуется совместно с Культурным фондом "Кобзон".

Есть в Премии 2026 года и интересные заграничные проекты. Лучшим новым отелем на Мальдивах признан бутик-курорт Noku Maldives 5* – первый отель лайфстайл-бренда Vignette Collection гостиничной группы IHG на Мальдивах. Открытый в конце 2025 года в первозданной красоте атолла Нуну предлагает изысканный островной отдых. 50 элегантных вилл предлагают ощущение уединения и тишины, дополненных теплым, внимательным обслуживанием и тщательно продуманными впечатлениями.

Лечебно–оздоровительный комплекс "Вера" (ДК "Слово Групп") – победитель в номинации "Санаторий будущего". По мнению экспертов, это новая категория недвижимости, объединяющая медицину мирового уровня, инвестиции в отельный бизнес и сервис уровня 5*. Комплекс расположен на Черноморском побережье Сочи: 1200 номеров, медицинский центр 3450 м², спа-комплекс 1350 м², бассейны 3135 м². Партнеры проекта: компания "Медскан" (15 млн клиентов) и оператор Cosmos (бренд Cosmos Selection Vera Medical & SPA).

ГК "Балчуг Девелопмент" – "Новое имя в девелопменте". Компанию основала команда с большим опытом в строительстве элитной недвижимости. Флагманский проект – "Садовническая 69" – клубный квартал делюкс-класса на острове Балчуг. Первая линия Садовнической набережной, вид на Кремль и Москву-реку. Во дворе хвойный парк в полгектара. Свой велнес-центр с 25-метровым бассейном. Гранд-лобби бюро Олега Клодта. Видовые квартиры, лоты с террасами и патио.

Особое место в премии 2026 года заняли проекты, реализуемые на новых территориях России – в Донецкой Народной Республике и Крыму. Девелоперы, вышедшие на эти рынки, демонстрируют впечатляющие результаты: они возводят жилые кварталы в кратчайшие сроки, создают рабочие места, формируют комфортную среду для тысяч семей.

Группа компаний "Садовое кольцо" стала "Девелопером в ДНР №1". Компания возводит в Мариуполе два жилых комплекса общей площадью 72,7 тыс. кв. м. Это делает "Садовое кольцо" крупнейшим девелопером Донецкой Народной Республики с долей в 15,3% от общего объема строящегося в регионе жилья. Первый ЖК "Садовые кварталы" включает восемь уютных домов на 1779 квартир. Второй ЖК "Дом у моря" находится на первой линии Азовского побережья. Каждая из его 258 квартир – видовая.

"Лучший девелопер полного цикла в Крыму №1" – ГК "Интеллект". Получение награды в премии – значимое достижение для команды ГК "Интеллект". Компания гордится признанием статуса. Компания уделяет внимание каждому этапу – от выбора локации и проектирования до строительства, благоустройства и управления. Принцип компании – сочетать современные стандарты качества с заботой о комфортной среде для жизни.

За каждым проектом, за каждой статуэткой стоят люди. В этом блоке жюри оценивало лидеров отрасли – тех, кто формирует лицо современной российской недвижимости. Победа в этих номинациях подтверждает не только качество портфеля и реализованных проектов, но и устойчивость бизнес-модели, репутацию и вклад в развитие рынка.

Компания Industrial City удостоена премии в номинации "Девелопер Лайт Индастриал №1". Эксперты отметили вклад компании в развитие индустриальной недвижимости и формирование стандартов Лайт Индастриал. В портфеле – 7 проектов в Московском регионе: IcPark Сынково, IcPark Есипово, Коледино, Ключ, Титан, парк в Жуковском и первый индустриальный парк на Новорижском шоссе. Проекты объединяют современные пространства, цифровые решения и сервисную экосистему.

Группа "Эталон" стала "Девелопером №1". Победа в главной профессиональной номинации – большое достижение и повод для гордости. Для "Эталона" особенно ценно, что компанию признают лучшим девелопером года не в первый раз, несмотря на серьезную конкуренцию. Это подтверждает правильность стратегии комплексного развития. "Эталон" сохраняет лидерство в отрасли и воплощает передовые идеи, востребованные по всей стране, оставаясь одним из крупнейших федеральных девелоперов России.

Департамент Core.Xp Жилая недвижимость (Core.Doma) победил в номинации "Риелтор номер 1". Команда оказывает полный спектр услуг по работе с недвижимостью: от подбора квартиры в новостройке до консалтинга для девелоперов. Работаем только с проверенными проектами Москвы, потому что мы несем ответственность за комфорт, время и бюджет клиентов. Также ведем 13 проектов в формате ко-эксклюзивных продаж. Нас выбирают ведущие застройщики за экспертизу и эффективные продажи.

"Компанией №1" признана Группа компаний "Кортрос" – один из крупнейших девелоперов России, специализирующийся на проектах КРТ, которые включают в себя развитие социальной, коммерческой и инженерной инфраструктуры, а также дорожных сетей. Компании 21 год: девелопер ввел в эксплуатацию более 4,5 млн кв.м недвижимости, а общий портфель проектов достиг 10 млн кв.м. Среди ключевых проектов – район "Академический" в Екатеринбурге, проекты в Перми и Калининградской области, а также знаковые объекты в Москве.

Группа компаний "КрашМаш" – стала победителем номинации "Компания по демонтажу и реновации №1". ГК "КрашМаш" – лидер демонтажной отрасли России с 20-летним опытом, обеспечивает полный цикл: от подготовки площадки до переработки отходов. Участвует в крупнейших проектах реновации и КРТ. Ключевые кейсы: демонтаж завода "Серп и Молот", работы на территории "ЗИЛ", проект "Грузовые дворы" (более 400 объектов на 100 га). Компания – пятикратный лауреат премии и участник топ-50 мирового рейтинга D&RI100-2025.

Группа "Самолет" забралу заветную статуэтку в номинации "Команда года", а генеральный директор группы Анна Акиньшина стала "Лидером года". Для группы эти победы – огромная честь и ответственность. Это подтверждение того, что порядка 6000 человек действуют как единый слаженный организм. Это общая победа, ведь без энергии, профессионализма и веры в общее дело успех был бы невозможен. Лидерство – отличный стимул не останавливаться на достигнутом, ставить еще более высокие планки и каждый день смело двигаться вперед.

Партнером премии выступил ведущий разработчик архитектурных алюминиевых систем для остекления Reynaers Aluminium.