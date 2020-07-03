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Накануне артистка рассказала подписчикам, как весело погуляла на свадьбе своей сестры. Юлии Михалковой даже посчастливилось поймать букет невесты. Такому "презенту" она была явно очень рада.
Знаменательным событием экс-участница "Уральских пельменей" поделилась с фанатами в инстаграм-историях. На видео Михалкова стала единственной претенденткой на букет невесты. Возможно, так ее сестра в шутливой форме решила помочь родственнице быстрее выйти замуж. Как известно, по традиции, кому букет достался, та и идет следующей под венец.
На видео девушки задорно смеются и очень радуются такому событию. Также артистка поделилась и другим роликом. На нем Михалкова нежно обнимает сестру и, улыбаясь, говорит, что выдает родственницу замуж. К слову, сама телеведущая в свои 36 лет еще не успела стать женой. Пока она слишком погружена в работу.
Напомним, недавно артистка рассказала общественности, почему она ушла из шоу "Уральские пельмени". Оказалось, Юлии Михалковой хотелось профессионального роста и новых проектов. Такой серьезный шаг обернулся успехом для телезвезды. Сейчас она снимается в детском КВН.
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Сама журналистка уже отреагировала на это событие