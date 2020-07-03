Звезда "Уральских пельменей" опубликовала видео со свадьбы

Звезда "Уральских пельменей" опубликовала видео со свадьбы
Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova/
Юлии Михалковой достался букет невесты

Накануне артистка рассказала подписчикам, как весело погуляла на свадьбе своей сестры. Юлии Михалковой даже посчастливилось поймать букет невесты. Такому "презенту" она была явно очень рада.

Знаменательным событием экс-участница "Уральских пельменей" поделилась с фанатами в инстаграм-историях. На видео Михалкова стала единственной претенденткой на букет невесты. Возможно, так ее сестра в шутливой форме решила помочь родственнице быстрее выйти замуж. Как известно, по традиции, кому букет достался, та и идет следующей под венец.

На видео девушки задорно смеются и очень радуются такому событию. Также артистка поделилась и другим роликом. На нем Михалкова нежно обнимает сестру и, улыбаясь, говорит, что выдает родственницу замуж. К слову, сама телеведущая в свои 36 лет еще не успела стать женой. Пока она слишком погружена в работу.

Напомним, недавно артистка рассказала общественности, почему она ушла из шоу "Уральские пельмени". Оказалось, Юлии Михалковой хотелось профессионального роста и новых проектов. Такой серьезный шаг обернулся успехом для телезвезды. Сейчас она снимается в детском КВН.

Юлия ЕВГРАФОВА

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