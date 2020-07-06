Знаменитая артистка призналась, что потеряла интерес к жизни

Известная советская актриса Валентина Клягина уже много лет никого не пускает в свою квартиру и сама редко покидает жилище. Многим зрителям актриса запомнилась ролями в фильмах "Гардемарины, вперед!" и "Сказ про то, как царь Петр арапа женил".

О бедственном положении народной артистки рассказали друзья и соседи. По их словам, звезда советского кино ведет затворнический образ жизни и ни с кем не общается.

Жизнь перспективной артистки резко изменилась после смерти мужа, который умер в 90-х годах. Тогда же Валентина Клягина пережила два инсульта. После этого знаменитость закрылась в своей двухкомнатной квартире и оборвала общение практически со всеми коллегами и друзьями.

В студии передачи "Прямой эфир" Андрей Малахов показал устрашающие кадры из квартиры некогда знаменитой артистки. В жилище советской звезды более 30 лет не было ремонта, в квартире скопилось много хлама.

При этом Валентина Клягина согласилась сообщить, что происходит в ее жизни. По ее словам, она много лет ждала, что дом, в котором она живет, расселят и дадут всем жильцам новые квартиры с хорошими условиями.

62-летняя знаменитость рассказала, что ее наследники давно живут своей жизнью и не помогают матери. Она призналась, что нуждается в помощи и сама не сможет выбраться из тяжелой жизненной ситуации.

"Нас трое: я, диван, телевизор. У меня никакого интереса к жизни нет", – сказала народная артистка.

Соседи советской звезды заявили, что даже не догадывались, что живут рядом с известной актрисой – Валентина почти ни с кем не общалась и ничего о себе не говорила.

Напомним, Валентина Клягина родилась в 1957 году. 10 лет с 1983 по 1993 г. она проработала в Московском государственном театре киноактера. Играла в таких фильмах, как "Любовь земная", "Баламут", "Карл Маркс. Молодые годы".

