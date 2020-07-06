Певица поучаствовала в откровенной фотосессиии

Нюша Шурочкина приняла участие в очередной фотосъемке. Певица поменяла несколько образов. На одном из кадров она предстала перед камерой в кожаном пиджаке на обнаженное тело. На другом – в коротком черном топе и шортах. Для третьего образа артистка выбрала красивое белье телесного цвета и длинный плащ в тон комплекта.

Свежий видеоролик вызвал большой ажиотаж среди поклонников, преданные фанаты начали расхваливать свою любимицу.

"Какие у тебя длинные красивые ноги!", "Шикарная красотка!", "Неземная", "Ню, какая же ты красивая!" – восторгаются фолловеры.

Кстати, на этот раз Нюша взяла на фотосъемку своего мужа Игоря Сивова. Стоит отметить, что некоторые подписчики нелестно отозвались о супруге певицы, намекнув, что без него ролик получился бы лучше.

"Там один незваный гость все портит", "А вы мужа на все съемки с собой таскаете?" – иронизируют комментаторы.

Ранее "Утро.ру" показывало Нюшу в латексе. Тогда подписчики стали активно обсуждать фигуру артистки, которую выгодно подчеркнул необычный наряд.