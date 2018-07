Нападающий "Химок" погиб в перестрелке с полицейскими

ЧП произошло в доме форварда баскетбольного клуба. По словам матери Ханикатта, ее насторожило странное поведение сына. Она решила сообщить об этом в полицию.

Однако когда полицейские подъехали к дому, он заблокировал дверь и открыл по ним огонь. В результате 27-летний баскетболист погиб от ответной стрельбы. Об этом пишет Eurohoops со ссылкой на источник в полиции Лос-Анджелеса.

Тайлер родился в США, Калифорния. За "Химки" он играл с 2014 года.

О причинах его неадекватного поведения ничего не известно.

UPDATE: SWAT entered the residence & located an unresponsive male. LAFD responded & pronounced the male dead at scene. Investigators from our Force Investigation Division are at scene conducting a thorough investigation and we will provide more details as they become available