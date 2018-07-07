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Нападающий "Химок" погиб в перестрелке с полицейскими

Тайлер Ханикатт забаррикадировался в доме и открыл огонь

ЧП произошло в доме форварда баскетбольного клуба. По словам матери Ханикатта, ее насторожило странное поведение сына. Она решила сообщить об этом в полицию.

Однако когда полицейские подъехали к дому, он заблокировал дверь и открыл по ним огонь. В результате 27-летний баскетболист погиб от ответной стрельбы. Об этом пишет Eurohoops со ссылкой на источник в полиции Лос-Анджелеса.

Тайлер родился в США, Калифорния. За "Химки" он играл с 2014 года.

О причинах его неадекватного поведения ничего не известно.

Виктория БАЛАЯН
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