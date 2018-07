В Нью-Йорке посреди улицы раздался взрыв

В Нью-Йорке на Пятой авеню взорвался паропровод. Об этом сообщает телеканал CBS.



В результате инцидента серьезно пострадало дорожное покрытие – на месте взрыва образовалась огромная дымящаяся яма.

#BREAKING NEWS: Massive steam pipe explosion in Flatiron District. Buildings being evacuated. No injuries reported @CBSNewYork pic.twitter.com/M7wW3ciIJ0