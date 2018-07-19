В Нью-Йорке посреди улицы раздался взрыв

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В Нью-Йорке на Пятой авеню взорвался паропровод. Об этом
сообщает телеканал CBS.
В результате инцидента серьезно пострадало дорожное покрытие – на месте взрыва образовалась огромная дымящаяся яма.
#BREAKING NEWS: Massive steam pipe explosion in Flatiron District. Buildings being evacuated. No injuries reported @CBSNewYork pic.twitter.com/M7wW3ciIJ0— Janelle Burrell (@BurrellTV) 19 июля 2018 г.
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