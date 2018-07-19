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В Нью-Йорке посреди улицы раздался взрыв

ЧП произошло в самом центре Манхэттена

В Нью-Йорке на Пятой авеню взорвался паропровод. Об этом сообщает телеканал CBS.

В результате инцидента серьезно пострадало дорожное покрытие – на месте взрыва образовалась огромная дымящаяся яма.  


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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