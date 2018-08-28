Субмарина прошла путь от ядерного ракетоносца до "супершпиона"

После возобновления Холодной войны на Западе, и особенно в Великобритании, чаще начали говорить о секретных субмаринах ВМФ РФ, которые отрабатывают уничтожение подводных коммуникаций. Без них НАТО лишится связи, а США и Европа интернета, что несомненно посеет хаос в экономике. Попадет под удар и налаженная в течение многих лет система слежения за подводными лодками SOSUS. Такое вот секретное оружие русских.

По данным западных СМИ, этим занимаются лодки специальных операций ВМФ РФ, вроде АС-12 "Лошарик", однажды случайно попавшей в объектив фотографа журнала Top Gear. Кроме того, якобы вблизи база американских подводных лодок Kings Bay в штате Джорджия видели шпионский российский корабль, который скорее всего, ищет секретные кабели Пентагона.

Однако далеко не все знают, что эти кабели прокладывала другая секретная подлодка – американская USS Halibut, которую изначально готовили к нанесению ядерного удара по Советскому Союзу.

По-своему субмарина была уникальна – ее оборудовали так называемой сухой "полетной палубой", на которую ставили пусковые установки с крылатыми ядерными ракетами Regulus, чем-то напоминающие советские истребители МиГ-15. Чтобы дать залп подлодка обязательно должна была всплыть на поверхность. Радиус ракеты был солидным, порядка 1000 км. Немногим позже появилась Regulus-II.

Но прославилась USS Halibut даже не благодаря крылатым ракетам, а секретным миссиям и шпионажу против СССР. Уже в 60-х годах американцы сделали баллистическую ракету для подлодок – Polaris, летавшую на 4600 км.



USS Halibut "промоталась" по океану еще несколько лет, после чего крылатые ракеты сняли с вооружения, но не саму подлодку, которую оборудовали уникальной установкой подруливающих боковых устройств, водолазной камерой, дальним и ближним боковым сонаром, плюс двумя буксируемыми подводными аппаратами с лебедками. А также видео– и фотокамерами и 24-битным компьютером UNIVAC. Уже тогда водолазы USS Halibut использовали кислород смешанный с гелием, а не тяжелым азотом.

Словом, USS Halibut превратили в лодку специального назначения, напичканную самым современным океанографическим оборудованием на тот момент. Субмарина не только помогла проложить подводные коммуникации в интересах Пентагона, но и добыть бесценную информацию о главном противнике США – Советском союзе.

Журнал The National Interest рассказывает о первой миссии секретной подлодки: в 1968 году экипажу поручили разыскать советскую подлодку К-129, затонувшую на глубине почти 5000 метров в Тихом океане. СССР безуспешно искал лодку несколько месяцев, но нашла ее именно USS Halibut, сузив квадрат поиска всего до 1200 квадратных миль.

В итоге к США попали советские баллистические ракета Р-21, вернее все данные о них. Сами МБР до сих пор на дне, и некоторые СМИ уверяют, что они еще могут вызвать радиоактивное заражение.

В 1972 году USS Halibut ждала новая миссия. СССР построил крупную базу атомных подводных лодок в Петропавловске-Камчатском, и в Пентагоне предположили, что между полуостровом и материком русские проложили подводный кабель через Охотское море. Задание заключалось в том, чтобы его обнаружить и подключиться к каналу секретной информации.



Капитан USS Halibut Джеймс Брэдли писал в своих мемуарах, что долгое время не мог раскусить русских. Однако затем вспомнил знаки на берегу реки Миссисипи, которые оставляли для кораблей, чтобы те не повредили подводные кабели. Брэдли предположил, что советские моряки поступят аналогичным образом направил подлодку к берегам Камчатки. Если бы USS Halibut обнаружили, ее непременно бы уничтожили или захватили, поэтому на USS Halibut была кнопка самоуничтожения.

После недели поисков экипаж американской субмарины заметил знаки на русском, а уже через несколько часов обнаружили кабель на глубине 120 метров с помощью видеокамеры. Лодка залегла рядом с кабелем, а водолазы установили на кабель специальное магнитное устройство. Несколько часов экипаж записывал разговоры советских моряков, а затем передал эти записи в Перл-Харбор. Операция была настолько секретной, что подводникам перед выходом сообщили, что они направляются собирать обломки ракеты Р-500 для последующего анализа.

После этого Пентагон заказал 6-тонное подслушивающее устройство The Beast с ядерной установкой и огромным магнитофоном, которое могло записывать переговоры советских военных неделями по нескольким линиям одновременно.

USS Halibut была выведена из эксплуатации в 1975 году. Но ее дело продолжили USS Parche, Sea Wolf и Richard B. Russell. Фактически в 70-е годы США прослушивали все переговоры командования ВМФ СССР с экипажами, пока в 1980 году сотрудник агенства национальной безопасности не зашел в советское посольство и не продал секрет прослушки (операция Ivy Bells) за 35 тысяч долларов.

После этого советские водолазы сняли "устройства-паразиты", и США пришлось придумывать новые способы.