Запад ждет захвата Исландии Россией

Дерзкий план уже есть на бумаге

Россия может захватить Исландию, чтобы разорвать так называемый Фареро-Исландский рубеж, или линию противолодочной обороны НАТО. Овладением стратегическим участком даст Моске мощные козыри в войне с силами альянса, так как русские получат контроль над аэропортом Кеблавик. В случае третьей мировой войны НАТО, несомненно, разместит на нем свои истребители и противолодочные самолеты.

Авторы The National Interest решили вспомнить роман американского писателя Тома Клэнси "Красный шторм поднимается". В нем советские морские пехотинцы высаживаются в Исландии с грузового корабля типа "Юлиус Фучик", на котором спрятано судно на воздушной подушке. Перед высадкой российские ракеты уничтожают F-15 ВВС США на аэродроме Кеблавик. После этого Советы уже контролируют северо-атлантический морской трафик, угрожая подлодками любым кораблям НАТО.

Как полагает эксперт по по российским вооруженным силам Филипп Петерсон, такое вполне может произойти, тем более сейчас, когда Россия пытается восстановить авторитет сверхдержавы. По его мнению, овладеть контролем над Исландией будет непросто.

Но то, что в стране из военных только 130 человек Береговой охраны, несколько кораблей и вертолетов, значительно упрощают задачу Москвы.



В декабре Пентагон опубликовал доклад, в котором было подробно расписано, как защищать Скандинавию от России. В нем расписано все до мельчайших деталей, включая описание рек и озер.

По мнению Петерсона, в случае войны русские попытаются если не захватить, то хотя бы нейтрализовать Исландию. Если это произойдет, НАТО придется спешно перебрасывать войска из Норвегии, где они постоянно находятся.

Эксперт считает, что высадке российского десанта в Исландии может помешать сильный ветер. Десантников может разбить о скалы при приземлении, если в Москве решатся использовать ВДВ. Кроме того, очень непросто будет подойти к Исландии с моря. Штурманам придется пройти через узкие фьорды и не напороться на рифы.

Петерсон считает, что русские могли бы высадиться на подводной лодке. Группы спецназовцев хватило бы, чтобы захватить Кеблавик и Хофн, где во времена холодной войны работали РЛС НАТО, отслеживающие советские бомбардировщики.



Но после этого США предприняли бы атаку с применением как минимум одной авианосной группы. И без истребителей на исландском аэродроме российским морпехам будет крайне сложно закрепиться на острове.