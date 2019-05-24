Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ту-134 рухнул под Донецком из-за проводов

Фото: commons.wikimedia.org
Халатный ремонт погубил самолет

Авиакатастрофа в Донецке ассоциируется сейчас только с "Боингом" авиакомпании Malaysia Airlines, который рухнул на землю возле села Грабово под Донецком. На Украине уже написали книги о том, как его сбили зенитчики ДНР, а в России без устали обвиняют ВСУ в уничтожении авиалайнера из "Бука" по ошибке.

Но сейчас речь пойдет о другом ЧП, которое также произошло под Донецком 25 мая 1984 года. В этот день под Донецком упал один из самых безопасных самолетов в истории советской и российской гражданской авиации – Ту-134. Как раз недавно лайнер этой модели совершил свой последний пассажирский рейс на территории России, а затем отправился на вечную стоянку в Новосибирск.

Но тогда, 35 лет назад экипажу Ту-134Ш очень не повезло. Все летчики были военные – самолет принадлежал ВВС СССР. В Донбассе его использовали для тренировки штурманов фронтовых бомбардировщиков Ту-22.

К моменту катастрофы Т-134Ш с бортовым номером 02 имел уже 3173 часа налета и 2370 посадок. С момента последнего среднего ремонта прошло немногим менее пяти лет.

Экипаж состоял из шести человек из 2-й авиаэскадрильи 46-го учебного авиаполка во главе с летчиком-инструктором 1-го класса В. А. Сюткиным. А единственным пассажиром был начальник Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов им. пролетариата Донбасса генерал-майор авиации Ю. М. Марченко.

Фото: commons.wikimedia.org/Альберт БергонзоВ шесть вечера самолет обходил грозовые фронты над Донецком на скорости 500 км/час, но неожиданно началась небольшая раскачка по курсу и крену. Ту-134Ш начал терять управление, а скорость его только возросла. Вскоре самолет вышел на угол скольжения до 23 градусов и перешел на быстрое снижение. Летчики еще надеялись посадить машину в ручном режиме, однако на высоте 2750 метров самолет, разогнавшийся до 610 км/час, начал разрушаться.

Через 10-15 минут с одного из гражданских самолетов увидели горящие обломки на окраине Донецка... Погибли все, кто был на борту.

Позже выяснилось, что причина катастрофы заключалась в электропроводке самолета. Во время выполнения технического обслуживания на авиаремонтном заводе в Челябинске в 1979 году рабочие перепутали между собой провода. Самолет нормально летал несколько лет, однако при прохождении грозового фронта система дала сбой. Датчики и приборы начали работать неправильно. Как обычно, одно наложилось на другое.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Сдалась со слезами: Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании покинет пост летом

Американский СПГ столкнулся с "российской угрозой"

Нефтяные компании из РФ атакуют новую для себя территорию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей