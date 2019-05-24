Ту-134 рухнул под Донецком из-за проводов

Халатный ремонт погубил самолет

Авиакатастрофа в Донецке ассоциируется сейчас только с "Боингом" авиакомпании Malaysia Airlines, который рухнул на землю возле села Грабово под Донецком. На Украине уже написали книги о том, как его сбили зенитчики ДНР, а в России без устали обвиняют ВСУ в уничтожении авиалайнера из "Бука" по ошибке.

Но сейчас речь пойдет о другом ЧП, которое также произошло под Донецком 25 мая 1984 года. В этот день под Донецком упал один из самых безопасных самолетов в истории советской и российской гражданской авиации – Ту-134. Как раз недавно лайнер этой модели совершил свой последний пассажирский рейс на территории России, а затем отправился на вечную стоянку в Новосибирск.

Но тогда, 35 лет назад экипажу Ту-134Ш очень не повезло. Все летчики были военные – самолет принадлежал ВВС СССР. В Донбассе его использовали для тренировки штурманов фронтовых бомбардировщиков Ту-22.

К моменту катастрофы Т-134Ш с бортовым номером 02 имел уже 3173 часа налета и 2370 посадок. С момента последнего среднего ремонта прошло немногим менее пяти лет.

Экипаж состоял из шести человек из 2-й авиаэскадрильи 46-го учебного авиаполка во главе с летчиком-инструктором 1-го класса В. А. Сюткиным. А единственным пассажиром был начальник Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов им. пролетариата Донбасса генерал-майор авиации Ю. М. Марченко.

В шесть вечера самолет обходил грозовые фронты над Донецком на скорости 500 км/час, но неожиданно началась небольшая раскачка по курсу и крену. Ту-134Ш начал терять управление, а скорость его только возросла. Вскоре самолет вышел на угол скольжения до 23 градусов и перешел на быстрое снижение. Летчики еще надеялись посадить машину в ручном режиме, однако на высоте 2750 метров самолет, разогнавшийся до 610 км/час, начал разрушаться.



Через 10-15 минут с одного из гражданских самолетов увидели горящие обломки на окраине Донецка... Погибли все, кто был на борту.

Позже выяснилось, что причина катастрофы заключалась в электропроводке самолета. Во время выполнения технического обслуживания на авиаремонтном заводе в Челябинске в 1979 году рабочие перепутали между собой провода. Самолет нормально летал несколько лет, однако при прохождении грозового фронта система дала сбой. Датчики и приборы начали работать неправильно. Как обычно, одно наложилось на другое.