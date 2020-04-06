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Армейский сухпаек оценили на гражданке

Армейский сухпаек оценили на гражданке
Фото: Андрей Грязнов/ТАСС
продолжениеЭпидемией коронавируса пользуются мошенники
В период эпидемии готовые блюда длительного хранения пользуются большой популярностью

Еще недавно меню в российской армии состояло из каш и чая, к которым иногда добавлялись тушенка и галеты. Матери со слезами отмечали, как худеют на казенных харчах призывники, а за лишний кусочек масла в столовой затевались жестокие драки. Но эти времена прошли. В Вооруженных силах РФ модернизировали не только военное оснащение, но и солдатское меню. Теперь армейским пайком не прочь поживиться и гражданские.

Современный сухой паек – это не тот прежний скудный набор продуктов, который едва позволял продержаться во время похода. Его заменили индивидуальные рационы питания (ИРП), разработанные для каждого приема пищи отдельно, причем разных вариациях. Так, в перечень готовых вторых блюд входят тефтели, фрикадельки, гуляш, рис с курицей, мясо с овощами. Кроме того, в наборе паштеты, овощные закуски, фруктовые пюре – в общей сложности, по 7 вариантов на завтрак, обед и ужин, то есть в течение 21 дня можно разнообразить меню.

Все блюда, даже мясные, без консервантов. Это стало возможно благодаря специальной современной технике приготовления, а также упаковке. Привычные жестяные консервные банки сменились на ламистер. Благодаря этому все микроэлементы и витамины сохранены в блюде максимально. Понятно, что ни одно мясное жирное блюдо не будет вкусным, если его есть холодным. На этот случай в ИРП предусмотрен сухой спирт для разогрева. Впрочем, упаковка позволяет и на плите или обычной батарее зимой довести гуляш до нужной температуры.

Входят в современные продуктовые наборы и упаковки с чаем/кофе, сахар, шоколад, сухие и влажные салфетки. Все герметично упаковано и рассчитано на то, чтобы боец в полевых условиях мог полноценно, вкусно и безопасно питаться.

Надо сказать, ИРП быстро оценили и на гражданке. Первыми на армейские наборы обратили внимание рыбаки и охотники – оказалось, это гораздо удобнее и быстрее, чем кашеварить в котелках. Тем более что срок хранения ИРП довольно длительный без всяких холодильников.

Новая волна популярности ИРП началась в период самоизоляции из-за коронавируса. Лишившись обедов в производственных столовых и возможности забегать к родителям на ужин, молодые люди быстро смекнули, где можно заказать калорийную, качественную еду и при этом не разориться. Как рассказал глава комбината по производству индивидуальных армейских рационов "Рускон" Сергей Давыденко, число посещений их сайта за последний месяц выросло в 30 раз.

"Наш основной заказчик - Министерство обороны, но сегодня мы поставляем продукты из состава ИРП и для гражданских клиентов", – приводит "АиФ" слова Давыденко.

Продукция предпринимателя на рынке представлена под торговой маркой "Бериложку". Это разнообразные блюда, разработанные на основе армейского сухпайка. Все – в индивидуальной упаковке, в которой можно и греть еду, и есть, не перекладывая в тарелку. В меню: рис с курицей и овощами, котлета с картофелем, макароны по-флотски, люля-кебаб с овощами и т.д. – на таком рационе можно прекрасно прожить не одну неделю.

По словам Давыденко, готовые к употреблению вторые блюда изначально разрабатывались совместно со специалистами продовольственной службы Вооруженных сил. Поэтому они гарантированно соответствуют нормам пищевой и биологической ценности, изготавливаются из свежих продуктов и на вкус не отличаются от приготовленных в столовой.

"У нас покупают как большие торговые сети, так и магазины и компании, владеющие вендинговыми аппаратами", – рассказал глава "Бериложки".

Так что, если оказавшийся на карантине человек не умеет готовить или из-за работы на удаленке ему просто некогда стоять у плиты, самое время заказать в интернете армейский сухпаек, пообедать в свое удовольствие и заодно оценить, как изменилась жизнь российского солдата. Отметим, что доступна такая возможность только в России. За рубежом армейскую еду на гражданке не купить: ее нет в открытом доступе, возможно, потому что хвастаться нечем – качество и питательность импортных солдатских пайков оставляет желать лучшего.  

Николай ВИКТОРОВ

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