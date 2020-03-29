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Китайцы справились с коронавирусом

Распространение COVID-19 удалось остановить

О том, что эпидемия коронавируса в Китае пошла на спад, сообщил официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения  Ми Фэн.

По его словам, на 28 марта в стране – меньше трех тысяч случаев заражения COVID-19. Об этом стало известно на брифинге, пишет РИА Новости.

По последним данным, коронавирусом охвачены 177 стран. Пандемия не затронула только Антарктиду – на остальные континенты вирус из Китая проник. Всемирная организации здравоохранения сообщала, что уже больше 26 тысяч человек умерли, заразились около 570 тысяч.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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