Певец Йеисон Хименес с группой разбился на частном самолете

Погибла вся группа: популярный артист разбился на частном самолете
У знаменитостей не было шансов

В Колумбии произошел жуткий трагический случай, который оборвал жизненный путь известного поп-исполнителя и всей его команды. Певец Йеисон Хименес и участники его музыкального коллектива расстались с жизнью в результате крушения частного самолета.

Сообщается, что воздушное судно вылетело из города Пайпа и направлялось в Медельин, где вечером 10 января у звезд было запланировано масштабное шоу. Катастрофа произошла в самом начале полета. Борт упал в сельской местности, не успев набрать высоту.

На борту находились шесть человек, в том числе два пилота. Ни у кого не было шансов спастись, удар был фатальным для всех пассажиров. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются, на месте работают экстренные службы и представители авиационных ведомств.

Гибель артистов стала шоком для поклонников по всей стране. Хименес был широко известен и собирал полные залы, а его песни Aventurero, Ni Tengo Ni Necesito и El Mejor неоднократно возглавляли музыкальные чарты и звучали на крупнейших площадках.

Новость о катастрофе мгновенно разошлась по социальным сетям. Фанаты, коллеги и представители музыкальной индустрии выражают соболезнования семьям жертв трагедии.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого советского артиста.

Источник: El Tiempo ✓ Надежный источник
