Хазанов считает, что Жванецкий пытался быть "единственным" на сцене

"Это неправильно": Хазанов не простил давнюю цитату покойному Жванецкому
Фото: commons.wikimedia.org
Артист не забыл давнюю цитату покойного сатирика

80-летний Геннадий Хазанов имеет за своей спиной весьма внушительный перечень регалий. Однако, кроме успехов и признаний публики, у артиста есть превратности судьбы, которая не всегда ему улыбалась.

Хазанов не знал своего отца. А при возможности сблизиться с братьями по родителю отказался общаться. В окружении считали, что это не единственный конфликт у юмориста. Поговаривали, что у него была неприязнь к Михаилу Жванецкому.

Любовь и признание публики, не раз говорил артист, величина непостоянная. В 1994-м его попросили покинуть сцену, освистав из зрительских рядов. И он решил забыть эстраду – а потом и вовсе сменил профессию.

Жванецкому тут Хазанов отводил роковую роль: считал, что тот упразднил благодаря таланту и самодостаточности необходимость в актере-исполнителе на сцене. И артисты стали терять свой материал. Разговорная эстрада оказалась обречена.

"Жванецкий, услышав такой мой диагноз, сказал: "Если один клоун разбился, это не значит, что цирк закрылся", – вспоминал Хазанов.

При этом артист эстрады подчеркивал, что не вступал ни в какой конфликт со Жванецким. И между обоими, признавался он, не был ни вражды, ни дружеских отношений. Хотя и считал, что для Михаила Михайловича было важно быть "единственным" – что Геннадий Викторович считал "неправильным" подходом.

Впрочем, артист обрел себя на сцене, возглавив Московский государственный театр эстрады. А по доходам смог обойти многих художественных руководителей столицы.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник

