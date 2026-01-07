Россиянка честно рассказала, во что превратился ее брак с турком

Реальность оказалась далекой от мечты

Россиянка, много лет живущая в Турции, откровенно призналась, что семейная жизнь с местным мужчиной оказалась совсем не сказкой, а обернулась постоянной внутренней работой и стала испытанием на прочность. Свою историю она рассказала журналистам, сравнив свой брак с непрерывной борьбой.

Мария переехала в Турцию 13 лет назад, а со своим будущим мужем познакомилась в обычном кафе. Вместе они уже около десяти лет, но, как признается женщина, их путь с самого начала был непростым. Сначала отношения осложняло расстояние, а позже на первый план вышли различия в менталитете, взглядах на жизнь и семейные ценности.

По словам Марии, со временем их союз перестал быть борьбой друг с другом и превратился в борьбу с самими собой. Каждый из супругов старается меняться, учиться понимать партнера и становиться лучше, хотя это далеко не всегда дается легко.

Россиянка также отметила, что распространенные стереотипы о турецких мужчинах часто не соответствуют реальности. Она подчеркнула, что многие из них очень эмоциональны, сильно привязаны к семье и придают огромное значение мнению родственников.

Отдельно Мария остановилась на негласных правилах. Она объяснила, что в присутствии родных мужа не принято сидеть, закинув ногу на ногу, проявлять чрезмерную нежность или целовать супруга. Также, по ее словам, вызывающая одежда и отказ помогать по дому могут вызвать резкое недовольство, особенно со стороны свекрови, для которой участие невестки в ведении хозяйства является обязательным.