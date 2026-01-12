Дипломат вспомнил похожую цитату Сталина, адресованную папе Римскому

Позиция главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ранее настаивавшей, чтобы Москва показала заинтересованность в установлении мира на Украине, лицемерна – риторика еврочиновницы сводится к конфронтации с Москвой, отметил посол по особым поручениям Константин Долгов.

"Она замерзает что ли там, да? <…> Что она вдруг запела про какой-то мир, так сказать, фон дер Ляйен", – напомнил дипломат, добавив, что прежде та активно выступала за военный конфликт с Россией.

По словам Долгова, в свое время многолетний лидер Советского союза Иосиф Сталин также спрашивал у премьера Великобритании Уинстона Черчилля, сколько у папы Римского дивизий – когда понтифик требовал принять во внимание интересы Ватикана в послевоенном миропорядке.

"Вот и у фон дер Ляйен – сколько дивизий?", – высказался российский посол.

Ни Евросоюз, ни Киев не ищут мира, отмечает дипломат. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба открыто говорил, что им нужна передышка, после которой они вновь могли бы вести боевые действия против России.

В 2025-м, кстати, фон дер Ляйен заявляла, что ЕС успел обучить практически 90 тысяч украинских военнослужащих в рамках поддержки Киева. Обучающая программа – одна из ключевых инициатив Европейского союза в этом направлении.