Известный блогер из Германии mikee.mej заявил, что любит русских

В соцсетях набирает обороты неожиданный тренд: немецкие блогеры стали частенько обращаться к русскоязычной аудитории, выбирая для этого узнаваемые хиты и русскую речь. Очередным героем стал блогер и модель mikee.mej, который выложил ролик под хит Татьяны Куртуковой "Матушка".
В видео он появляется с обнаженным торсом и танцует под музыку, а подпись к ролику сделал по-русски. Блогер открыто заявил о большой симпатии к русским, что моментально вызвало бурную реакцию в комментариях. Пользовательницы Сети начали активно обсуждать видео, оставляя восторженные сообщения и дав модели ласковое прозвище "Миша".
В комментариях многие предполагают, что подобные ролики выглядят как намек на поддержку русских в сложной ситуации на международной арене.
При этом mikee.mej – далеко не единственный немец, покоривший русскую аудиторию. Ранее вирусную известность получил блогер Самуэль Домен, известный под ником Dohmensamuel. Его танец под немецкий трек, в котором россиянам послышались забавные слова, породил мем, а самого блогера прозвали "Семой".
Позже к тренду подключился и блогер t.x.prince, снявший видео под ту же "Матушку". Из-за необычного написания имени Jannik россиянки окрестили его "Наггетсом". Судя по реакции в Сети, волна взаимного внимания между привлекательными немцами и россиянками только набирает силу.
