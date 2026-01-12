Ученые рассказали, как онлайн-шоппинг влияет на уровень стресса

Ученые рассказали, как онлайн-шоппинг влияет на уровень стресса
Фото: freepik.com
Покупки в Интернете могут как сбросить напряжение, так и стать причиной волнений

Онлайн-заказы – не только способ сэкономить время для покупки товаров, но и способ борьбы со стрессом, выяснили финские ученые. В Университете Аалто выяснили, что интернет-покупки имеют корреляцию с уровнем субъективного стресса, с которым связаны теснее, чем просмотр новостной ленты, проверка почты и просмотр контента для взрослых.

Онлайн-покупки – фактор, который как способствует снижению стресса и напряжения, так и повышает его. Вопрос первичности актуален. Люди уходят в социальные сети и совершают покупки, чтобы избавиться от стресса. Парадоксально, что регулярный шоппинг в Интернете этот стресс может и усиливать.

Данные исследования свидетельствуют, что те, кто больше проводит времени в соцсетях и онлайн-магазинах, сталкиваются с большим стрессом. Аналогичный эффект и у тех, кто сидит в YouTube, стриминговых сервисах и онлайн-играх, отмечает портал "Ридлайф.ру".

Кстати, люди, страдающие от высокого напряжения, ассоциируют соцсети с дискомфортом вдвое чаще, чем онлайн-игры. А вот те, кто больше читают электронную почту, новости и смотрят взрослый контент, в среднем реже сообщают о стрессе.

Кстати, люди с выраженным стрессом реже сидят на новостных ресурсах. В состоянии напряжения интерес к событиям в мире, как правило, идет на спад.

Исследование выявляет устойчивую связь интенсивного использования Интернета с ростом внутреннего напряжения. Особенно у тех, кто испытывает стресс вне Сети.

Источник: News-medical ✓ Надежный источник

