Исследование провели австралийские ученые

Препарат "Арбидол" препятствует влиянию коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) на организм человека. К таким выводам пришел ученый биохимик австралийского университета Монаш в Мельбурне Навин Ванкадари. Он изучил, как молекула умифеновир (Арбидол) действует на вирус, и опубликовал подробные данные.

Проведенные исследования структурной и молекулярной динамики показали, что при взаимодействии "Арбидола" с S (spike) гликопротеином коронавируса не происходит таких структурных изменений COVID-19, которые позволили бы вирусу прикрепиться и сблизиться с клеткой человека. Иначе говоря, "Арбидол" влияет на S-белок с помощью водородных и Ван-дер-Ваальсовых связей, нарушает его структуру и блокирует функциональную активность.

Аналогично "Арбидол" действует и на вирус гриппа. Это доказывает структурное сходство в областях связывания гемагглютинина (поверхностного белка вируса гриппа) и S-белка коронавируса.

Исследование Ванкадари опубликовано в высокорейтинговом издании International Journal of Antimicrobial Agents (Q1).

