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Доктор Мясников назвал слухи о чипировании людей "бредом"

Доктор Мясников назвал слухи о чипировании людей "бредом"
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Эксперт опроверг главные слухи о коронавирусе

Ранее появившаяся информация о смертельных инъекциях и чипировании людей, которое якобы проводится под видом тестов на COVID-19, является ложной. Так фейки о коронавирусе прокомментировал доктор Александр Мясников.

Он опроверг слухи о том, что врачи и полицейские ходят по квартирам и делают прививки, которые впоследствии медленно убивают россиян. И добавил, что зараженных COVID-19 на органы никто не продает. Такие новости медик назвал "полным бредом".

Мясников также заверил, что по квартирам никто не ходит, а если тест все же необходимо сделать, то об этом предупредят заранее, пишет "Царьград". Например, это может произойти, если станет известно о контакте с заразившимся коронавирусом человеком. Обращение доктора опубликовано на портале "Стопкоронавирус.рф".

Новости о том, что коронавирус искусственно создали для "чипирования населения" опровергли и в Генпрокуратуре. В ведомстве отметили, что эту версию не подтвердили ни Всемирная организация здравоохранения, ни какие-либо органы власти.

Ранее доктор Мясников обратил внимание на то, что коронавирус распространяется неравномерно.

Карина СИРАЗОВА

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