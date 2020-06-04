В стране за сутки зафиксировали максимальное количество зараженных COVID-19

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство рекомендует усилить карантинные меры из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране. Об этом сообщается на сайте пресс-службы организации.

Политик связал рост количества зараженных с тем, что жители Незалежной игнорируют советы врачей.

Он отметил, что смягчение карантина подразумевает под собой соблюдения всех необходимых мер безопасностей, которые разработаны ведущими специалистами страны. В случае пренебрежения правилами число заболевших будет постоянно расти.

Напомним, что за последние сутки на Украине зафиксировано 588 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии.