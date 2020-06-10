За последние сутки от COVID-19 скончались 216 человек

Несмотря на постепенное снятие карантина в некоторых регионах, количество вновь заболевших COVID-19 пока остается достаточно высоким. По последним данным оперативного штаба, на 10 июня число инфицированных в России за сутки составило 8404 человека.

Полностью от коронавируса за последние сутки излечились 10386 россиян. Погибших от инфекции на среду насчитывается 216 пациентов за сутки. За весь период – 6358 летальных исходов.

Самая большая концентрация зараженных все еще отмечается в Москве. За последние сутки коронавирус подтвержден у 1195 человек. В Подмосковье COVID-19 диагностирован у 735 горожан, в Санкт-Петербурге – у 313 жителей города. За все время эпидемии заразились 493657 человек.

Напомним, с 9 июня в Москве были отменены пропускной режим и самоизоляция. Также в столице возобновили работу салоны красоты, парикмахерские и каршеринг. С 16 июня откроются летние кафе и музеи, с 23-го числа заработают различные спортивные объекты.