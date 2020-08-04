От последствий инфекции скончались еще 144 жителя нашей страны

Ситуация с коронавирусом в России продолжает постепенно улучшаться: новых пациентов становится все меньше, а сфера торговли после снятия ограничений начала восстанавливаться. Так, за последние сутки COVID-19 обнаружили у 5159 россиян в 83 регионах. У 30% заболевших не было признаков инфекции. Актуальные данные по коронавирусу опубликовал оперштаб.

На утро 4 августа в России зафиксировали 861423 случая заражения за весь период пандемии. Жертвами инфекции из Китая стали уже 14351 пациент – со вчерашнего дня число умерших увеличилось на 144.

Наибольший прирост заболевших по-прежнему в Москве: COVID-19 подхватили еще 691 житель столицы. В Свердловской области количество инфицированных выросло на 182, а в Ханты-Мансийском автономном округе – на 177 человек.

В Москве от коронавируса выздоровели еще 1456 пациентов, сообщила заммэра Анастасия Ракова. В России же число победивших болезнь выросло до 7878. Таким образом, за все время пандемии справиться с инфекцией удалось 661471 жителю России.

Напомним, что осенью этого года в нашей стране должна появиться вакцина от COVID-19. При этом первое время препарат будет доступен только взрослым: антидоту придется пройти полную проверку, прежде чем его разрешат применять детям.