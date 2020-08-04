Свежая статистика по коронавирусу в России на 4 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 4 августа
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
продолжениеКоронавирус в России: главное
От последствий инфекции скончались еще 144 жителя нашей страны

Ситуация с коронавирусом в России продолжает постепенно улучшаться: новых пациентов становится все меньше, а сфера торговли после снятия ограничений начала восстанавливаться. Так, за последние сутки COVID-19 обнаружили у 5159 россиян в 83 регионах. У 30% заболевших не было признаков инфекции. Актуальные данные по коронавирусу опубликовал оперштаб.

На утро 4 августа в России зафиксировали 861423 случая заражения за весь период пандемии. Жертвами инфекции из Китая стали уже 14351 пациент – со вчерашнего дня число умерших увеличилось на 144.

Наибольший прирост заболевших по-прежнему в Москве: COVID-19 подхватили еще 691 житель столицы. В Свердловской области количество инфицированных выросло на 182, а в Ханты-Мансийском автономном округе – на 177 человек.

В Москве от коронавируса выздоровели еще 1456 пациентов, сообщила заммэра Анастасия Ракова. В России же число победивших болезнь выросло до 7878. Таким образом, за все время пандемии справиться с инфекцией удалось 661471 жителю России.

Напомним, что осенью этого года в нашей стране должна появиться вакцина от COVID-19. При этом первое время препарат будет доступен только взрослым: антидоту придется пройти полную проверку, прежде чем его разрешат применять детям.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Крыму началась вспышка вируса из-за грязного моря - СМИ

Бактерии стекают из канализации в теплую морскую воду, где начинают стремительно размножаться

Что ждет Белоруссию во главе с Тихановской - мнение эксперта

Республика пойдет по польскому пути

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей