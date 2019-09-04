В Москве открылась Лаборатория цифрового маркетинга

Мученики науки теперь смогут решать реальные бизнес-задачи

Появлением Лаборатории цифрового маркетинга (ЛЦМ) в Москве студенты обязаны Государственному университету управления (ГУУ) и оператору "Билайн". На базе первого создана интеллектуальная кузница, где мученики науки смогут решать реальные бизнес-задачи.

Кроме того, у них появился доступ к маркетинговым и рекламным продуктам и технологиям оператора по сбору и анализу данных. Лаборатория заработала в среду, 4 сентября.

"Билайн" и ГУУ заключили соответствующее соглашение сроком на пять лет, уточнили в пресс-службе вуза. ЛЦМ расширит возможности поклонников цифровизации, отметил исполняющий обязанности директора Института маркетинга, заведующий кафедрой маркетинга ГУУ Геннадий Азоев.

"Лаборатория цифрового маркетинга ГУУ позволит студентам проводить онлайн исследования динамики продуктовых рынков, поведения потребителей, деятельности конкурентов, разрабатывать и тестировать новые цифровые сервисы, создавать уникальные программы продвижения продуктов, брендов и компаний. Все это станет базой профессионального портфолио студентов", – пояснил Азоев.



Теперь студентам университета можно только позавидовать. Они смогут создавать и испытывать новые разработки, устраивать опросы по телефону, изучать профили потребителей и проводить рекламные кампании от начала до конца.

Для этого мученикам науки понадобятся данные клиентов "Билайна", который готов предоставить их лаборатории учебного заведения. А самые способные ребята смогут рассчитывать на стажировку и даже на работу в компании.

Ее специалисты, кстати, уже готовят для них, а также для преподавателей ГУУ лекции, семинары и совместные мероприятия. Более тысячи учеников и полсотни их наставников примут участие в деятельностиЛаборатории цифрового маркетинга. О ее первых результатах станет известно до конца года. Их представят в столице в декабре в рамках III Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика".