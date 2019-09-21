Опасное заболевание можно предотвратить

Специалисты утверждают, что виноградные косточки помогают предотвращать развитие рака.

Отмечается, что в них содержатся антиоксиданты, которые блокируют активацию опасных клеток. Кроме того, виноградные косточки укрепляют сердечно-сосудистую систему, а также помогут в борьбе с выпадением волос, передает "МедикФорум".

В продукте содержится витамин Е, который оказывает антиоксидантное действие, предотвращает проблемы с глазами, омолаживает кожу.