Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Виноградные косточки помогут в борьбе с раком

Виноградные косточки помогут в борьбе с раком
Фото: www.globallookpress.com
Опасное заболевание можно предотвратить

Специалисты утверждают, что виноградные косточки помогают предотвращать развитие рака.

Отмечается, что в них содержатся антиоксиданты, которые блокируют активацию опасных клеток. Кроме того, виноградные косточки укрепляют сердечно-сосудистую систему, а также помогут в борьбе с выпадением волос, передает "МедикФорум".

В продукте содержится витамин Е, который оказывает антиоксидантное действие, предотвращает проблемы с глазами, омолаживает кожу.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Где будет теплее всего: синоптики дали прогноз погоды на зиму

Метеорологи предсказали, в каких регионах будет теплее, чем обычно

Доллар продолжит падать на следующей неделе

Рубль усиливает позиции в течение месяца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей