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Специалисты утверждают, что виноградные косточки помогают предотвращать развитие рака.
Отмечается, что в них содержатся антиоксиданты, которые блокируют активацию опасных клеток. Кроме того, виноградные косточки укрепляют сердечно-сосудистую систему, а также помогут в борьбе с выпадением волос, передает "МедикФорум".
В продукте содержится витамин Е, который оказывает антиоксидантное действие, предотвращает проблемы с глазами, омолаживает кожу.
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