Боярская оставила семью дома и отправилась на Великую Китайскую стену

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40-летняя Елизавета Боярская отправилась в Китай вместе с коллегами по спектаклю и уже успела исполнить одно из самых известных туристических желаний. Актриса поднялась на вершину Великой Китайской стены и поделилась яркими кадрами своего путешествия.
Заслуженная артистка России приехала в Пекин на гастроли вместе с партнерами по постановке "Три сестры". На время поездки знаменитость оставила мужа и детей дома. Все свободные от работы часы девушка посвятила знакомству с местной культурой и достопримечательностями.
Главным событием путешествия стало восхождение на Великую Китайскую стену. Подъем оказался непростым: некоторым участникам пришлось несколько раз останавливаться, чтобы перевести дух, однако в итоге вся компания добралась до самой высокой точки.
На вершине звезда сделала серию невероятно ярких снимков. Актриса с улыбкой позировала на фоне знаменитой достопримечательности – представительница звездной династии явно осталась в восторге от путешествия.
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