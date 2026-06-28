Боярская оставила семью дома и отправилась на Великую Китайскую стену

Знаменитость в восторге от путешествия

40-летняя Елизавета Боярская отправилась в Китай вместе с коллегами по спектаклю и уже успела исполнить одно из самых известных туристических желаний. Актриса поднялась на вершину Великой Китайской стены и поделилась яркими кадрами своего путешествия.

Заслуженная артистка России приехала в Пекин на гастроли вместе с партнерами по постановке "Три сестры". На время поездки знаменитость оставила мужа и детей дома. Все свободные от работы часы девушка посвятила знакомству с местной культурой и достопримечательностями.

Главным событием путешествия стало восхождение на Великую Китайскую стену. Подъем оказался непростым: некоторым участникам пришлось несколько раз останавливаться, чтобы перевести дух, однако в итоге вся компания добралась до самой высокой точки.

На вершине звезда сделала серию невероятно ярких снимков. Актриса с улыбкой позировала на фоне знаменитой достопримечательности – представительница звездной династии явно осталась в восторге от путешествия.