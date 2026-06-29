Диетолог Соломатина рассказала, какая операция помогла сыну Сафронова похудеть

Мужчина очень сильно преобразился

История стремительного похудения сына Никаса Сафронова продолжает вызывать споры. Лука Затравкин заявил, что смог избавиться от 170 килограммов благодаря особой системе питания, однако специалисты сомневаются, что столь впечатляющий результат был достигнут исключительно за счет диеты.

Врач-диетолог Елена Соломатина обратила внимание на сроки, за которые произошло серьезное снижение веса. Специалист отметила, что потерять такое количество килограммов менее чем за год крайне сложно даже при строгом соблюдении режима питания.

Эксперт уверена, что без помощи хирургов в этой ситуации не обошлось. По ее данным, около года назад молодому человеку могли провести абдоминопластику – операцию, связанную с удалением излишков жировой ткани и коррекцией области живота.

Соломатина предположила, что правильное питание в данном случае могло сыграть роль закрепления уже достигнутого результата. Она также отметила, что сегодня многие люди, столкнувшиеся с серьезным ожирением, часто прибегают к подобным методам борьбы с лишним весом.