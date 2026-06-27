Иван Ургант провел закрытое торжество в Петербурге

Мероприятие вызвало большие вопросы

Телеведущий Иван Ургант стал ведущим масштабной свадьбы наследника крупной фармацевтической империи Георгия Гурцкого. Торжество прошло в Санкт-Петербурге и привлекло внимание не только роскошным размахом, но и недовольством части горожан.

Празднование прошло еще в начале лета и длилось два дня. Главной площадкой стала Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича – одно из самых известных культурных учреждений страны. По данным СМИ, ради частного мероприятия в концертном зале были внесены изменения в расписание, что вызвало волну критики среди жителей города.

Особое обсуждение вызвал выбор места проведения свадьбы. Многие посчитали, что проведение частного банкета в исторической филармонии не соответствует статусу культурного объекта. В то же время представители площадки отметили, что подобные мероприятия проводятся на законных основаниях и помогают привлекать дополнительные средства.

По информации из открытых источников, аренда Большого зала оформляется в виде благотворительного взноса и может стоить от нескольких миллионов рублей. Вместимость площадки достигает 1500 человек, что делает ее одной из крупнейших для проведения подобных мероприятий.

Во второй день праздника гости собрались в элитной резиденции на Крестовском острове. Для приглашенных выступили известные артисты, а Ургант продолжил вести программу.

Жених Георгий представляет семью, связанную с фармацевтическим бизнесом. Его отец Омар Гурцких является основателем крупной компании по продаже медицинской продукции, а сам Георгий ранее был связан с одной из крупнейших аптечных сетей страны. Несмотря на критику, свадьба уже стала одним из самых обсуждаемых светских событий лета.