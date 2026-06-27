Катя Лель попросила помочь Ирине Отиевой

Катя Лель забила тревогу: легенде советской сцены срочно нужна помощь
Ирина Отиева. Кадр: соцсети
Знаменитость оказалась в тяжелой ситуации

Катя Лель публично забила тревогу из-за судьбы Ирины Отиевой, которая уже много лет ведет закрытый образ жизни и полностью исчезла из публичного пространства. Певица уверена, что заслуженной артистке РФ сейчас особенно необходимы поддержка коллег и человеческое участие.

Артистка подчеркнула, что музыкальное сообщество не должно оставаться в стороне от происходящего. Она призвала звезд обратить внимание на советскую легенду и помочь ей в непростой жизненной ситуации.

Когда-то Ирину Отиеву называли одной из главных звезд советского джаза. Однако последние два десятилетия она не выступает и не появляется на публике. За это время вокруг ее имени появилось множество слухов.

Как сообщается, сейчас певица живет в обычной квартире в Москве и ведет закрытый образ жизни – утешение звезда обрела в алкоголе. Иногда ее можно встретить в магазинах рядом с домом, и некоторые покупатели узнают знаменитую исполнительницу. Недавно артистку заметили в одном из супермаркетов, где она приобрела грейпфрут и бутылку горячительного.

Источник: Шоу "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник

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