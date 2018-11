Умер знаменитый мультипликатор

Причиной смерти Стивена Хилленберга стало заболевание ЦНС. Аниматор страдал от бокового амиотрофического склероза. Страшный диагноз ему поставили в марте прошлого года.

Печальную новость об уходе Хилленберга сообщил в Twitter телеканал Nickelodeon.

💛 We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. 💛