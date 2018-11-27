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Умер знаменитый мультипликатор

Создатель популярного сериала "Губка Боб Квадратные Штаны" ушел из жизни в возрасте 57 лет

Причиной смерти Стивена Хилленберга стало заболевание ЦНС. Аниматор страдал от бокового амиотрофического склероза. Страшный диагноз ему поставили в марте прошлого года.

Печальную новость об уходе Хилленберга сообщил в Twitter телеканал Nickelodeon.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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