Умер знаменитый мультипликатор

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Причиной смерти Стивена Хилленберга стало заболевание ЦНС. Аниматор страдал от бокового амиотрофического склероза. Страшный диагноз ему поставили в марте прошлого года.
Печальную новость об уходе Хилленберга сообщил в Twitter телеканал Nickelodeon.
💛 We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. 💛— Nickelodeon (@Nickelodeon) 27 ноября 2018 г.
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