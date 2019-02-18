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Москвичи увидят аномальную Луну

Фото: www.globallookpress.com
Спутник подойдет к планете на близкое расстояние

В ночь на 19 февраля москвичи увидят самую большую луну в 2019 году. Это будет последнее суперлуние в этом году, сообщают на сайте московского планетария.

За месяц спутник Земли проходит по орбите полный ее оборот. В этот период он достигает двух точек перигея (самая близкая точка к нашей планете) и апогея (самая дальняя). Суперлунием называют момент, когда перигей происходит с полнолунием с разницей максимум в три дня.

В этом году жители Москвы уже наблюдали такое явление 21 января. Тогда суперлуние совпало с полным затмением. Разница между перигеем и полнолунием составила около 15 часов. 19 февраля это будет всего 6 часов. Природное явление начнется в 18:54.

Анастасия КАРПЫШЕВА
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