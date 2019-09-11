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Серебренникову отменили меру пресечения

Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру

В среду, 11 сентября, суд прекратил разбирательство по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве. По ходатайству и по собственной инициативе суд вернул дело в прокуратуру, мотивируя это тем, что в обвинительном заключении нет данных, указывающих, в чем именно заключалась противоправность действий.

Режиссеру также отменили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает "Пятый канал".

Валентина МАЙОРОВА
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