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В Саратовской области женщину осудили за снятие порчи

Обвиняемая получила условное наказание

Жительница города Балашов была признана судом виновной в мошенничестве.

В апреле женщина рассказала прохожей на улице, что на нее якобы наведена порча, и из-за этого она болеет. Подсудимая взялась помочь, заявив, что она на самом деле экстрасенс, сообщается на сайте Саратовской областной прокуратуры.

За магические манипуляции обвиняемая потребовала у потерпевшей золото и деньги, а затем скрылась. Несколько дней спустя она вновь занялась "снятием порчи". Мошенницу осудили на 1 год лишения свободы условно, отмечает "Федерал Пресс".

Валентина МАЙОРОВА
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