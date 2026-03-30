Жена звезды "Физрука" Сычева обвинила его в измене

Женщина невероятно расстроена

Семейная жизнь актера Владимира Сычева оказалась в центре внимания поклонников и прессы. Его супруга Алеся Великанова открыто заявила о предательстве избранника и поделилась своими переживаниями.

В своем блоге она сообщила, что столкнулась с изменой. При этом она не стала раскрывать, к чему это приведет и сохранится ли их брак. В такой тяжелый момент она решила поддержать женщин, оказавшихся в похожей ситуации.

Звездная избранница подчеркнула, что представительницам прекрасной половины человечества не стоит винить себя в произошедшем. Она напомнила, что предательство не говорит о недостатках той, кому изменили, и привела примеры звезд Голливуда, которые также сталкивались с подобным.

Женщина считает, что причины измены кроются в самом мужчине. По ее мнению, на это могут влиять личные проблемы, воспитание, а также деньги, популярность и власть, которые дают ему ощущение вседозволенности. Особенно тяжело, когда отношения в паре уже охладели.

Обманутая женщина выделила два пути выхода из тяжелого эмоционального состояния – разрушительный, связанный с уходом в алкоголь, и более конструктивный, когда человек пытается справиться с болью с помощью работы над собой, например, спорта.

Сычев, известный по роли в сериале "Физрук", состоит в браке с Великановой с 2010 года. У пары двое детей.

К слову, ранее всплыли грязные подробности личной жизни Галустяна.