Диброва возмутил вопрос о его неудачах: "Я 16 лет прожил с самой красивой"

Ведущий не согласен, что ему "не везет в любви"

Телеведущий Дмитрий Дибров, известный своим фирменным спокойствием, неожиданно вспылил на светском мероприятии. Поводом стал, казалось бы, безобидный вопрос журналистов о его сердечных делах. Фраза о том, что звезде якобы "не везет в любви", вызвала у шоумена настоящую бурю эмоций.

Инцидент произошел на фотопроекте года от FB, куда Дибров пришел в сопровождении новой пассии. Однако беседа быстро свернула в сторону его богатого семейного прошлого. Услышав намек на неудачи на личном фронте, ведущий резко изменился в лице и поспешил расставить все точки над "i".

"Как мне не везло?! Я 16 лет прожил с самой красивой девушкой Ростова. Мне не везло?! Ничего себе! Дай Бог каждому так не везти",– возмутился Дмитрий

Он особо подчеркнул, что не держит обиды на бывшую супругу Полину, которую назвал "очень благородной". Пылкая речь Диброва, судя по всему, была призвана раз и навсегда закрыть тему "злополучной" личной жизни, о которой в последнее время много говорят в светских кругах.

На этом откровения не закончились. Когда речь зашла о пополнении в семействе (напомним, у 66-летнего шоумена уже пятеро наследников), Дмитрий заметно успокоился и с философским спокойствием заявил, что его уже ничем не удивить.

Добавим, что новое увлечение телеведущего – нутрициолог Екатерина Гусева. Ранее Дибров представил ее как "привередливую девочку из центра Москвы", а коллеги отмечают, что после развода он заметно ожил и помолодел. Впрочем, как показал недавний инцидент, тема былых отношений для него по-прежнему остается болезненной и провоцирует на яркие, несвойственные ему ранее эмоциональные всплески.