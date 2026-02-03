Дибров публично признался в любви к известной артистке

"Отпадает челюсть": Дибров публично признался в любви к известной артистке
Дмитрий Дибров. Кадр: "Первый канал"
Холостой шоумен не смог сдержать эмоции

На премьере комедийной киноленты "Равиоли Оли" недавно завершивший бракоразводный процесс шоумен Дмитрий Дибров неожиданно растрогал публику откровенным признанием в адрес Ольги Бузовой, исполнившей главную роль в картине. Теплые слова прозвучали прямо на красной дорожке во время общения с прессой. Мужчина объявил, что любит артистку.

Журналисты обратили внимание, что в этот момент девушка находилась рядом с пожилым ведущим и держала его за руки. Холостяк признался, что каждый раз, когда видит Ольгу, он теряет способность трезво оценивать происходящее вокруг. Мужчина добавил, что ее появление производит на него настолько сильное впечатление, что любые объективные мысли отходят на второй план, уступая место всепоглощающему чувству обожания.

"Когда я вижу Олю, у меня буквально отпадает челюсть", – признался Дмитрий.

Чтобы подчеркнуть серьезность своих слов, он даже сложил пальцы в жест, символизирующий любовь, чем окончательно покорил публику и фотографов.

Отметим, что развод знаменитости обернулся скандалом на всю страну. Недавно он пожаловался, что бывшая жена забрала наследников на новогодние праздники.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
По теме

Армия России обрушила на Украину сокрушительный удар c "Цирконами"

Срок энергетического перемирия истек

"Побежденная Россия": на Западе высказались о репарациях Киеву

Российские деньги очень интересуют европейских политиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей