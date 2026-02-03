Дибров публично признался в любви к известной артистке

Холостой шоумен не смог сдержать эмоции

На премьере комедийной киноленты "Равиоли Оли" недавно завершивший бракоразводный процесс шоумен Дмитрий Дибров неожиданно растрогал публику откровенным признанием в адрес Ольги Бузовой, исполнившей главную роль в картине. Теплые слова прозвучали прямо на красной дорожке во время общения с прессой. Мужчина объявил, что любит артистку.

Журналисты обратили внимание, что в этот момент девушка находилась рядом с пожилым ведущим и держала его за руки. Холостяк признался, что каждый раз, когда видит Ольгу, он теряет способность трезво оценивать происходящее вокруг. Мужчина добавил, что ее появление производит на него настолько сильное впечатление, что любые объективные мысли отходят на второй план, уступая место всепоглощающему чувству обожания.

"Когда я вижу Олю, у меня буквально отпадает челюсть", – признался Дмитрий.

Чтобы подчеркнуть серьезность своих слов, он даже сложил пальцы в жест, символизирующий любовь, чем окончательно покорил публику и фотографов.

Отметим, что развод знаменитости обернулся скандалом на всю страну. Недавно он пожаловался, что бывшая жена забрала наследников на новогодние праздники.