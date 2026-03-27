Лолита столкнулась с волной хейта в соцсетях из-за необычных танцев на сцене

Лолита Милявская. Фото: АГН Москва
Пляски певицы вызвали массовое обсуждение

На певицу Лолиту обрушилась волна хейта после того, как в Сети появилось видео с ее танцами. На кадрах артистка зажигает под собственный хит, но далеко не всем зрителям пришелся по душе ее экстравагантный танец.

Пользователи принялись обсуждать, почему многие отказываются ходить на выступления певицы. Впрочем, нашлись и те, кто ее поддержал.

"Жалкое зрелище, без слез не взлянуть"; "Как можно на это ходить?", "Творит она, а стыдно мне", – критикуют в комментариях.

Поддержавшие Милявскую фанаты отметили, что больше двух часов так зажигать – нагрузка тяжелее стандартной кардиотренировки. А кое-кто, кстати, заявил, что это была лишь репетиция концерта, где отлаживают звук, свет и прочее оборудование – аплодисментов на фоне, мол, не слышно.

"Нет там зрителей, купивших билеты. Лолита в свои годы – молодец. Очень искренний, добрый и светлый человек. Если ее песни трогают чьи-то сердца, значит все она делает не зря!" – пишет в соцсетях пользователь.

Кстати, в феврале в Волгограде отменили концерт Милявской. Сама певица тогда заявила, что инициаторы отмены сделали хуже городу, а ее друзья назвали решение "странным". В окружении артистки отмечали, что она не сильно расстроилась, ведь в других городах с выступлениями все в порядке. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
