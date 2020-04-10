Разбогател в миг: мужчине выплатили пенсию в размере 12 миллионов
80-летний англичанин получил целое состояние
Житель Йоркшира в один день стал обладателем огромной суммы денег. Пенсионный фонд выплатил ему приблизительно, если переводить в российскую валюту, 12 млн. рублей.
Как оказалось, мужчина был уверен, что не имеет права на пенсию, так как продолжает работать. Почти два десятка лет он не забирал свои деньги. Получить положенное ему помогли местные власти, которые сделали запрос в пенсионный фонд.
Теперь 80-летний англичанин получит не только 12 млн. за раз, но и ежемесячно будет забирать около 17 тыс. (перевод на российскую валюту), пишет DailyStar.
Выяснилось, что пенсионер до сих пор работает и не планирует в ближайшее время уходить с должности.
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