Zivert назвали самой популярной артисткой в России

Публика обожает звезду

Знаменитая исполнительница Zivert впервые взошла на вершину "Музыкального индекса BandLink", обойдя Басту, который удерживал лидерство с момента появления рейтинга в конце прошлого года. Всего за одну неделю – с 16 по 22 марта – она совершила заметный скачок с третьего места сразу на первое, уверенно закрепившись в лидерах.

Эксперты объясняют этот резкий рост сразу несколькими причинами. Главным фактором стал выход композиции "Слезы" – нового прочтения известного хита Децл, который ассоциируется с началом 2000-х. Переосмысленная версия вызвала огромный интерес у слушателей, что привело к ощутимому росту популярности звезды на цифровых площадках. В результате число уникальных слушателей заметно увеличилось, что самым благоприятным образом повлияло на ее позицию в рейтинге.

Свою роль сыграла и концертная активность девушки. Подготовка к крупным выступлениям, в том числе к повторению масштабного шоу в Санкт-Петербурге, усилила внимание аудитории и спровоцировала рост поисковых запросов. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Этот рейтинг строится на совокупности различных показателей: учитываются прослушивания на стриминговых сервисах, активность пользователей на платформах по продаже билетов, посещаемость страниц артистов и динамика интереса к ним в интернете.

