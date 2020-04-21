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Через несколько месяцев: Мессинг предсказал России белую полосу

Через несколько месяцев: Мессинг предсказал России белую полосу
Кадр из сериала "Вольф Мессинг: видевший сквозь время"
Пророчество обещает россиянам перемены к лучшему

Пандемия, экономический кризис, изменения в политической сфере – подобные изменения предсказывал Вольф Мессинг, однако сейчас стало известно еще одно пророчество. Уже к зиме в стране наступит благоприятный период.

Согласно пророчеству, жизнь россиян заметно улучшится через несколько месяцев, несмотря на все потрясения. Сбудется ли пророчество Вольфа Мессинга, люди сами смогут узнать через полгода.

Однако его прошлые предсказания уже начали сбываться. Он, как пишут журналисты, писал, что на мир обрушатся болезни и смерть, произойдут природные катаклизмы и кризис. Военных конфликтов России он не обещал, дополняет Nicstyle.ru.

Более того, он предсказывал позитивные изменения в сфере экономики и здравоохранения, а также говорил о появлении нового политического лидера.

Ранее "Утро.ру" опубликовало предсказания Ванги. Провидица была уверена, что весь мир от неизвестной болезни спасет именно Россия. 

Дарья ПЕТРОВА

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