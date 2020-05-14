Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Дебилы": доктор Мясников взбесился из-за критики россиян

"Дебилы": доктор Мясников взбесился из-за критики россиян
Доктор Мясников. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Телеведущий ответил на упрек в непоследовательности своих действий

Главврач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников обрушился с критикой на людей, несогласных с его мнением.

В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" в рубрике "Спасибо, доктор!" Мясников рассказал о разозлившем его комментарии в соцсети. Так, один из пользователей позволил себе упрекнуть эксперта в лицемерии. Россиянин напомнил, что ранее доктор высказывал сомнения в эффективности защиты спецкостюмов от коронавируса.

Вместе с этим, недавно известный медик опубликовал фотографию, где вместе с медсестрами был одет в защитный костюм. Публикация возмутила пользователя соцсети и он упрекнул Мясникова в непоследовательности.

Доктор решил отреагировать на выпад в его сторону и первым делом окрестил недовольного гражданина и всех ему подобных "дебилами".

"Я этому "дебилу" ответил и все остальным "дебилам" подобным говорю, потому что не первый пишет. Вы меня на "слабо" не берите! Я в Анголе к Эболе ходил без ничего. Тогда она была, а костюмов не было, у нас были случаи. Я в холерном бараке людей спасал (…) Меня на понт брать не надо",  – сказал врач.  

Мясников пояснил, что заботится о защите своих сотрудников – если они увидят, что главный врач больницы не носит спецкостюм, то могут решить, что и им можно поступать также.

При этом эксперт отметил, что пользы тех же медицинских масок для человека, который ее надел, нет. Она защищает исключительно окружающих от передачи коронавируса от заболевшего, который может не знать о своем заражении.

Ранее доктор Мясников назвал слухи о чипировании людей "бредом"

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Арестован фигурант дела о гибели малайзийского "Боинга"

Гражданина Украины власти ДНР могли спрятать от украинских спецслужб

Гороскоп на 14 мая: трем знакам грозят ссоры с близкими

Точный астрологический прогноз подскажет, как пережить напряженный день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

963 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей