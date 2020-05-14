Телеведущий ответил на упрек в непоследовательности своих действий

Главврач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников обрушился с критикой на людей, несогласных с его мнением.



В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" в рубрике "Спасибо, доктор!" Мясников рассказал о разозлившем его комментарии в соцсети. Так, один из пользователей позволил себе упрекнуть эксперта в лицемерии. Россиянин напомнил, что ранее доктор высказывал сомнения в эффективности защиты спецкостюмов от коронавируса.

Вместе с этим, недавно известный медик опубликовал фотографию, где вместе с медсестрами был одет в защитный костюм. Публикация возмутила пользователя соцсети и он упрекнул Мясникова в непоследовательности.

Доктор решил отреагировать на выпад в его сторону и первым делом окрестил недовольного гражданина и всех ему подобных "дебилами".

"Я этому "дебилу" ответил и все остальным "дебилам" подобным говорю, потому что не первый пишет. Вы меня на "слабо" не берите! Я в Анголе к Эболе ходил без ничего. Тогда она была, а костюмов не было, у нас были случаи. Я в холерном бараке людей спасал (…) Меня на понт брать не надо", – сказал врач.

Мясников пояснил, что заботится о защите своих сотрудников – если они увидят, что главный врач больницы не носит спецкостюм, то могут решить, что и им можно поступать также.

При этом эксперт отметил, что пользы тех же медицинских масок для человека, который ее надел, нет. Она защищает исключительно окружающих от передачи коронавируса от заболевшего, который может не знать о своем заражении.

Ранее доктор Мясников назвал слухи о чипировании людей "бредом"