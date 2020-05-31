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Инцидент в Миннеаполисе российский МИД назвал "необоснованной жестокостью".
Американские полицейские, как отметили в нашем внешнеполитическом ведомстве, целенаправленно распылили спрей в лицо корреспонденту РИА Новости "несмотря на идентификацию его в качестве журналиста". Заявление опубликовано на сайте МИД.
Напомним, массовые протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
С соответствующим заявлением выступил Владимир Путин
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