Корреспонденту распылили в лицо перечный спрей

Инцидент в Миннеаполисе российский МИД назвал "необоснованной жестокостью".

Американские полицейские, как отметили в нашем внешнеполитическом ведомстве, целенаправленно распылили спрей в лицо корреспонденту РИА Новости "несмотря на идентификацию его в качестве журналиста". Заявление опубликовано на сайте МИД.

Напомним, массовые протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.