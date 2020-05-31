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В Москве жестко высказались о нападении полицейских на российского журналиста в США

Корреспонденту распылили в лицо перечный спрей

Инцидент в Миннеаполисе российский МИД назвал "необоснованной жестокостью".

Американские полицейские, как отметили в нашем внешнеполитическом ведомстве, целенаправленно распылили спрей в лицо корреспонденту РИА Новости "несмотря на идентификацию его в качестве журналиста". Заявление опубликовано на сайте МИД.

Напомним, массовые протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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