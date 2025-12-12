Мэр Москвы сообщил о ликвидации двух БПЛА на подлете к столице

Курс рубля
ПВО Минобороны сбили еще два БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин утром в пятницу, 12 декабря.
Только за сегодняшнюю ночь и утро силы противовоздушной обороны уничтожили на подлете к столице четыре военных дрона противника.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб",
– написал мэр в своем канале в мессенджере МАХ.
Накануне враг также предпринимал неоднократные попытки атаковать российскую столицу. Все дроны были нейтрализованы средствами ПВО.
